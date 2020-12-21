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Грязь миллионников. Ученые вновь исследовали причины грязи в Екатеринбурге

Грязь миллионников. Ученые вновь исследовали причины грязи в Екатеринбурге
Автор фото: Федор Серков. Иллюстрация: Екатеринбург.рф

Ученые обследовали многоэтажные кварталы шести городов-миллиоников России, чтобы выяснить, как в них накапливается и переносится грязь. Результаты исследования.

#ИССЛЕДОВАНИЕ#ГОРОД#НОВОСТИ

Ученые Института промышленной экологии уральского филиала РАН выяснили, откуда берется грязь в российских городах. Для исследования ученые выбрали по шесть типичных кварталов с многоэтажной застройкой в шести городах-миллионниках: Екатеринбурге, Мурманске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Тюмени и Челябинске. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на издание Atmosphere, в котором опубликованы результаты исследования.

По мнению ученых, схема образования грязи в городах происходит следующим образом: на первом этапе происходит эрозия грунтов или механическое разрушение поверхностей, в том числе бордюров и газонов на стихийных автомобильных парковках во дворах. Затем земля и другой осадок разносятся ветром, поверхностными стоками, колесами машин и ботинками пешеходов. В итоге в городах образуется до 200 г/кв. м мелкой пыли (до 53 кг пыли в пересчете на каждого жителя Екатеринбурга). Зимой снег смешивается с асфальтовой крошкой, пылью, почвой, противогололедными реагентами и выхлопными газами. И если коммунальщики не вывозят эту смесь, на месте ее складирования образуется пыль и поднимается в атмосферу в виде смога.

По словам руководителя проекта Андриана Селезнева, образование грязи связано с низкой адаптацией инфраструктуры к высокой автомобильной плотности, неудовлетворительного качества содержания территорий и отсутствия последовательного подхода при проведении земляных, строительных работ и благоустройства.

Отметим, что проблема грязи в Екатеринбурге стабильно выходит на первый план весной и осенью. В прошлом году мэр города Александр Высокинский заявлял, что «город может встретить весну без жижи». А в этом году cказал, что дело не в реагентах, а в автомобилистах. Как сообщает пресс-служба мэрии, в декабре 2020 г. службы благоустройства всех семи административных районов уральской столицы отправили на снежные свалки почти 39 тыс. тонн снега.

Предшественник Александра Высокинского на посту мэра Евгений Ройзман активно занимался вопросами городской грязи и запомнился высказыванием «В душе у тебя грязь». В 2016 г. сотрудники Института промышленной экологии УрО РАН по заказу мэрии исследовали природу екатеринбургской грязи. На исследование ушел целый год и, согласно открытым данным, 1,8 млн руб. Среди причин появления грязи в городе назывались, в частности, складирование и невывоз снега из дворов.

Также о том, как сделать город чистым, много спорили представители власти и бизнеса. К примеру, владелец компании «Талицкие молочные фермы» Юрий Окунев уже не первый год говорит о том, что что переход на нешипованную резину способен реально устранить грязь на дорогах.

Автор: Анна Хлебникова
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