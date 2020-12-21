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ВЭБ.РФ и «Альфа-Групп» создают мегаигрока на рынке ЖКХ. Ему будут платить миллионы россиян

ВЭБ.РФ и «Альфа-Групп» создают мегаигрока на рынке ЖКХ. Ему будут платить миллионы россиян
Автор фото: Engel62. Иллюстрация: Pixabay.com

Совместное предприятие нацеливается на консолидацию отрасли и статус национального оператора в сфере ЖКХ. Партнерство с госструктурой должно снять сомнение регионов в соблюдении баланса интересов.

#ЖКХ#НОВОСТИ

Институт развития ВЭБ.РФ и акционеры «Росводоканала», 90% которого принадлежит Михаилу Фридману, Герману Хану и Алексею Кузьмичеву, создают СП, которое будет участвовать в концессиях на рынке водоснабжения и водоотведения и, возможно, займется консолидированием отрасли. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к обеим сторонам. Официально в ВЭБе и «Росводоканале» отказались от комментариев.

Создать СП планируется на базе холдинговой компании «Региональные объединенные системы водоканал» (ХК «РВК»), руководить которой будет гендиректор «Водоканала» Антон Михальков, у ВЭБа в СП будет 25%, у акционеров «Росводоканала» — 75%. За несколько лет стороны рассчитывают выйти в несколько городов и через три года создать предприятие, которое будет обслуживать 5 млн человек. В перспективе компании планируют оказывать услуги 20 млн человек — порядка 20% всего рынка и сформировать национального оператора ЖКХ.

Руководитель ВЭБа Игорь Шувалов еще в прошлом году говорил о планах начать проекты в сфере водоснабжения и водоотведения в 100 крупнейших городах страны, кроме Москвы и Петербурга. Институт готов обеспечить финансирование всех проектов в необходимом объеме, планируется также привлекать средства других банков. Фактически это станет альтернативой бюджетным субсидиям, которые регионы постоянно просят у Москвы, говорит собеседник издания. Правильная концессионная модель позволит обойтись без мер господдержки либо существенно сократить их размер.

Кроме того, создание СП облегчит приход оператора в новые территории. Так, «Росводоканал» не раз сталкивался с трудностями при начале работы в новых регионах. К примеру, в 2012 г. оператору пришлось уйти из Калуги, после того как калужский губернатор Анатолий Артамонов заявил, что из-за работы компании ситуация с водоснабжением в городе ухудшилась. 

Партнерство с ВЭБом поможет формировать более конструктивный диалог с региональными властями, когда они сомневаются, будет ли концессия работать в интересах граждан, — сказал собеседник РБК, близкий к «Росводоканалу».

ВЭБ также должен сделать процесс заключения каждой концессии более быстрым и гладким — сейчас это занимает 9–15 месяцев и больше  з-за особенностей российского законодательства.

Автор: Андрей Пермяков
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