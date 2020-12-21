Чужой бренд за свои деньги. Стоит ли ввязываться в франшизу и как правильно это сделать

«Франчайзинг — рабочая форма ведения бизнеса. Пандемия только подчеркнула это. Даже в наиболее пострадавших отраслях такие компании практически не закрывались: сообща проще найти правильные решения».

Франчайзинг впервые пришел в Россию 30 лет назад. Одним из первых брендов, развивающихся по такой схеме, стала Coca-Cola. Долгое время этот механихм ведения бизнеса не пользовался особой популярностью.

«Еще в 2009 г. в стране насчитывалось 20 тыс. точек, работающих по франчайзингу, которые представляли 400 брендов. Сегодня же в разных сферах отечественного бизнеса представлено свыше 70 тыс. точек и более 2500 франшиз», — такими цифрами поделился Юрий Михайличенко, исполнительный вице-президент Российской академии франчайзинга на онлайн-форуме «Самое время: Франшиза Фест». Это мероприятие прошло в Екатеринбурге 18 декабря при поддержке DK.RU. Представители власти и предприниматели обсудили, как механизм франчайзинга можно использовать сегодня для развития бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности нашего региона.

В Свердловской области много внимания развитию этого направления уделяют региональный Фонд поддержки предпринимателей (СОФПП) и министерство инвестиций и развития. В 2019 г. на базе СОФПП был создан Центр франчайзинга, который работает в двух направлениях. С одной стороны он помогает свердловским предпринимателям создавать собственные франшизы и за счет этого тиражировать бизнес, привлекать инвестиции в развитие своего бренда. С другой — аккумулирует лучшие франшизные предложения, помогая начинающим (и не только) предпринимателям выстроить бизнес на основе механизма франчайзига.

Сегодня этот механизм как никогда актуален.

В следующем году мы ожидаем рост франчайзинговой сферы на 20%, — поделился прогнозом Юрий Михайличенко. —Тяжелая ситуация в экономике, сложившаяся из-за пандемии, привела к тому, что многие стартапы схлопнулись, но предприниматели не оставили желания заниматься бизнесом. Многие из них направили свой взгляд на франчайзинг.

Власти — на все уровнях — также видят перспективы развития франчайзинга. Поэтому готовят различные инструменты поддержки для потенциальных участников франшизного бизнеса. Даже банки, по словам представителя Российской академии франчайзинга, взяли курс на развитие специальных продуктов для франчайзи.

В таких условиях франшиза становится привлекательным способом ведения бизнеса. Как не ошибиться с выбором бренда, рассказала один из экспертов форума Екатерина Сойак, генеральный директор компании EMTG, основатель выставки франшиз BayBrend.

Екатерина Сойак возглавляет компанию EMTG, которая уже 18 лет работает на российском рынке, предоставляя различные услуги, связанные с развитием франшизного бизнеса. Компания выступила основателем международной выставки франшиз BayBrend EXPO. Фото: Aleksey Dovgan

— За последние 10 лет рынок франшиз в России вырос в 6,5 раза. С одной стороны, большое количество предложений — это хорошо, есть из чего выбрать. Но значительный прирост франчайзеров на российском рынке имеет и обратную сторону — появилось много слабых франшиз. Я не говорю о фейковых или липовых франшизах — это было актуально какое-то время назад, но сегодня таких случаев единицы. Речь идет именно о слабых брендах, когда молодой стартапер решает, что именно за счет франчайзинга он сможет масштабировать свой бизнес.

Такие предложения, как правило, выглядят ярко, динамично. Собственники у них такие же — молодые и активные. Глаза горят, они влюблены в свое дело и заряжают энтузиазмом потенциальных франчайзи. Но стоит ли выбирать такую франшизу? Особенно тому, кто и сам только-только пришел в бизнес? Есть несколько правил, которые надо учитывать при выборе франшизы.

Кому стоит покупать франшизы

Выбор франшизы — дело непростое, подходить к нему надо не спеша. И первое, что необходимо сделать, — провести самоанализ, спросить себя: а буду ли я готов вначале играть по чужим правилам.

Если у человека креативное мышление, он генерирует массу идей о том, как надо развивать бизнес, ему тяжело будет вписаться в существующую схему. Во франчайзинге, особенно на первом этапе, франчайзер не даст вносить какие-то правки, какие-то новые решения, даже если они предпринимателю кажутся правильными. И слава богу, что не даст! Что, по сути, делает франчайзи? Он покупает чужой опыт за свои деньги. Другие решения могут привести совсем к другому результату.

Второй момент, которому стоит уделить особое внимание, — посчитать деньги. Звучит, наверное, наивно. Но инвестиции — очень важный момент в принципе в бизнесе, франчайзинг тут не исключение.

У нас с начинающими предпринимателями зачастую выстраивается такой диалог.

— Я хочу купить франшизу в районе 5 млн руб.

— Не вопрос, подберем. Но сколько реально у вас денег?

— Реально 1 миллион. Остальное возьму кредитом в банке.

Однако сегодня взять кредит на развитие франшизы не то что не просто, а практически невозможно. Банки рассматривают бизнес по франшизе как обычный стартап. Никаких специальных инструментов у них пока нет. Если предпринимательского опыта нет, то денег не дадут, а если дадут — потребуют глобальный залог.

Как вариант, можно использовать потребительский кредит. Но если вы берете в кредит 4 млн руб., надо внимательно смотреть, какой будет ставка, выдержит ли модель франшизы, которую вы выберете, еще и дополнительные выплаты по кредиту.

Даже если у предпринимателя есть начальные средства, я всегда рекомендую накинуть еще 15-20% — это и будет сумма, которая потребуется. Потому что всегда что-то идет не так, есть непредвиденные расходы, сложности могут возникнуть на любом этапе. Должен быть запас прочности.

Какие варианты франшиз существуют

Если говорить о направлениях именно бизнеса, есть сервисные, торговые и производственные франшизы. Последние — наименее развиты у нас в стране. Хотя и такие есть. Та же Coca-Cola — отличный пример производственной франшизы.

Торговая франшиза — это ритейл, магазины. Сервисная — все, что касается сферы услуг, в том числе HoReCa и общепит — наиболее популярные отрасли для франшиз в России.

Сегодня существует немало бизнесов, когда основная компания производит продукт, а его продажи выстраивает через сеть франшизных магазинов. Так развивается, к примеру, «СобоЛев Сыр».

Можно поделить франшизы на отечественные и зарубежные. Причем если речь идет о зарубежных франшизах, есть два варианта: купить бренд, уже представленный в России, или же завести сюда новую концепцию, новую торговую марку.

Этот вариант в какой-то момент может показаться наиболее интересным: новый западный бренд способен вызвать интерес, создать ажиотаж, появятся клиенты. Но ведь такого интереса может и не возникнуть. На моей практике были случаи, когда привозили достаточно дорогостоящие бренды, инвестировали немалые средства, но бизнес в итоге не пошел.

Кроме того, если потенциальный франчайзи задумывается привести новый западный бренд, чаще всего речь идет о мастер-франшизе. Особенно если это какой-то глобальный бренд. А это — совсем другой опыт, совсем другие инвестиции. Никто не доверит развитие глобального бренда в такой огромной стране, как Россия, новичку.

Конечно, можно найти предложения западных компаний на единичную франшизу, но надо быть готовым к тому, что придется столкнуться с огромным количеством сложностей. Это и адаптация для условий России, и перевод документов, и поиск поставщиков. Обычно эту работу делает мастер-франчайзи, а тут придется все взвалить на себя.

Так что для предпринимателей с небольшим опытом я рекомндую рассматривать российскую франшизу, которая уже существует на рынке какое-то время и успела себя зарекомендовать.

На что обращать внимание при выборе

Обязательно надо смотреть количество корпоративных и фрачайзинговых точек — это важно. Чем их больше, тем больше у компании наработано кейсов.

Второй аспект, на который надо обратить самое пристальное внимание, — сколько времени франшиза работает. Франчайзер прежде всего передает опыт. Нет смысла платить деньги за бренд, который появился на рыке год назад. Молодой предприниматель не сможет оказать поддержку в случае глобальных катаклизмов — он будет спасать свой бизнес. Не надо ждать от человека того, чего он априори вам дать не может.

Конечно, никто не говорит, что ни в коем случае нельзя покупать молодую франшизу — иначе как запускать новые бренды? Просто если человек делает такой выбор, он должен понимать, что в случае чего пенять придется только на себя и спасать себя тоже придется самому.

Еще один критерий — динамика бренда и возможности франчайзера по поддержке: что он декларирует и что есть на самом деле. Самый важный момент здесь — общение с действующими франчайзи.

Всегда надо просить у франчайзера список действующих франчайзи. Если по какой-то причине его отказываются предоставлять, разворачивайтесь и уходите, как бы вам ни нравилась эта франшиза!

Хорошо, если вам готовы предоставить типовые кейсы и P&L — отчет о прибылях и убытках. Далеко не все франчайзеры будут вам предоставлять подобную информацию. Если не дает типовой бизнес-кейс или цифры, хорошо подумайте — значит, ему есть что скрывать.

Еще один вопрос, который обязательно надо задать: сколько открывается и закрывается точек. И второй аспект — сколько закрывается — здесь гораздо важнее. На него отвечают только честные франчайзеры — те, с кем в итоге можно вести дело. Такие люди, как правило, говорят и сколько закрылось точек, и подробно рассказывают, по какой причине это произошло. Они не боятся даже давать контакты франчайзи, которые вышли из этого бизнеса. Вот с таким человеком можно не бояться вступать в партнерские отношения.

Вообще, франчайзинг — это глобально об открытости. Ведь главное, что говорит франшизер: делай как я, и у тебя все получится.

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