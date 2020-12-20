Ремиссия Тинькова, раскрытие владельца PornHub, мутация коронавируса. Главное за выходные

«Лейкемия — это, наверное, самая ужасная болезнь… я просто устал страдать, плакать и бояться», — Олег Тиньков выздоравливает. В Великобритании нашли более заразный вариант коронавируса.

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков сообщил, что по состоянию на 163-й день со дня пересадки костного мозга у него полная ремиссия на молекулярном уровне. 19 декабря пришли молекулярные анализы костного мозг — это самый точный анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге. Это значит, что донор работает и убивает все патогены.

Впереди еще большая работа, нужно победить свой небольшой «GvHD», поменять группу крови на донорскую, восстанавливаться и реабилитироваться — впереди еще долгие месяцы, но сегодняшний анализ — это огромное облегчение для меня и всей моей семьи, ведь мы вместе страдали эти 14 месяцев… Лейкемия — это, наверное, самая ужасная болезнь… я просто устал страдать, плакать и бояться, и в моменте полностью выхолощен, — написал предприниматель.

По этой причине он решил создать фонд для помощи взрослым, у которых обнаружили рак крови — Тиньков готов вложить в него до $200 млн. В России в возрасте более 50 лет от лейкемии умирает примерно 75% человек, а в Европе столько же — выживают.

В Великобритании обнаружили на 70% более заразную мутацию коронавируса

В Великобритании обнаружен новый штамм коронавируса, который может быть на 70% заразнее первоначального варианта COVID-19, сообщил премьер-министр Борис Джонсон. Из-за него на востоке и юго-востоке Англии, в том числе в Лондоне, с 20 декабря вводят более жесткие ограничения, четвертый уровень опасности.

Въезжать в районы, где объявлен повышенный уровень опасности, и выезжать из них запрещено, жителям нельзя покидать дома без крайней необходимости. Работать будут только магазины первой необходимости и аптеки. Новые ограничения будут действовать минимум две недели.

Раскрыт реальный владелец PornHub

Главным бенефициаром компании MindGeek, которой принадлежат популярные порно-сайты PornHub, RedTube и YouPorn, принадлежат непубличному предпринимателю Бернарду Бергемару, выяснили журналисты The Financial Times.

Ежедневный трафик сайтов MindGeek — более 115 млн человек, объем ежедневно загружаемого контента — 15 ТБ, что составляет примерно 50% каталога Netflix. В основном это пользовательский и пиратский контент. После выхода статьи The New York Times о том, как пользователи PornHub наживаются на контенте с участием несовершеннолетних, сервис объявил об ужесточении правил.