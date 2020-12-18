Жителям Свердловской области не понравилось на удаленке. Все стремятся обратно в офис

Всего 70 тыс. сотрудников уральских компаний официально работают в удаленном режиме, это в два раза меньше прогнозируемых цифр. Что не так с работой из дома?

Порядка 70 тыс. сотрудников в Свердловской области официально находятся на удаленной работе в связи с пандемией. Об этом сообщила исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова во время пресс-конференции в «Интерфакс».

Данная ситуация позволила бизнесу посмотреть на свою организацию труда под немножко другим углом, с точки зрения оптимальности соотношения инструментов, которые используются в бизнесе, — заявила она.

Татьяна Кансафарова добавила, что, по данным исследования KPMG, 40% компаний сегодня предлагают режим удаленки своим сотрудникам.

В перспективе такое соотношение сохранится, — предположила глава союза.

Между тем, количество сотрудников, которые работают из дома, могло бы быть в два раза больше, полагает председатель Федерации профсоюзов региона, депутат Госдумы Андрей Ветлужских. По его словам, такой формат работы оказался не очень популярен среди жителей региона:

750 тыс. человек работают в отраслях, где есть место для дистанционного труда. И если я оцениваю, что 20-30% может перейти на удаленку, то 20% от 750 тысяч — это 150 тысяч, — сказал Ветлужских.

Он отметил, что Свердловская область — промышленный регион, так что власти не ожидали массового перевода сотрудников на удаленный режим работы, многие производства устроены так, что работать дистанционно на них невозможно.

Работодатели между тем признаются, что формат удаленной работы для сотрудников оказался неэффективным, поскольку сервисы, позволяющие выстраивать рабочие коммуникации дистанционно, недостаточно развиты. Основатель сервиса для удаленной работы Teamon.live Александр Процюк рассказывал DK.RU:

Работа в офисе, как и командная работа, эффективна, потому что люди работают вместе и быстро решают задачи. За две недели до перехода на карантин мы купили несколько подходящих сервисов для организации удаленки, но нам не хватало именно совместной работы. Это неудобно: переписка в одном месте, посмотреть на экран сотрудника — в другом, хранение и пересылка документов — в третьем, групповые звонки — вообще отдельная тема. Не все работает в браузере и на мобильном устройстве.

Но удаленка оказалась и полезной для некоторых компаний. Как рассказывала директор компании «HR-Лидер» Ольга Чебыкина, многие руководители увидели реальный вклад каждого сотрудника в деятельность предприятия.

По информации службы исследований hh.ru, сами сотрудники оценивают переход на удаленку неоднозначно. Четверть считает, что их эффективность при работе из дома снизилась: