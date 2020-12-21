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Как провести крутой и недорогой корпоратив в онлайне?

Как провести крутой и недорогой корпоратив в онлайне?
Иллюстрация: «Инкапри»

Год стал богатым на масштабные онлайн-мероприятия. Конференции, форумы и прочие ивенты перенесли в сеть ради всеобщей безопасности. Онлайн возможности осталось протестировать только на корпоративах.

Провести онлайн корпоратив — это весьма нетривиальная задача. Здесь важно создать чудесную атмосферу, которая будет чувствоваться даже через экран.

Команда нашего агентства направила весь свой опыт, знания и креатив на решение этой проблемы. Нужный формат был найден.  Мы придумали корпоративные онлайн-шоу. Это - отличное решение для поздравления коллег и клиентов в этом году, — рассказывает Алексей Агафонов, креативный директор агентства «Инкапри».

Логика шоу довольно проста — студия, ведущий, гости. Это могут быть как сотрудники компании, так и важные для нее лица. Гости, общаются с ведущим и попутно выполняют забавные задания. Но это всё довольно знакомо и привычно. Делает программу особенной интерактивность. Гости, следящие за трансляцией, могут принимать участие в голосованиях и конкурсах, становясь не просто зрителями, но и участниками шоу. Например, голосованием зрители могут выбрать задание для гостя, а в конкурсе решить небольшую логическую задачу.

Вишенка на торте — выступления артистов, которые сделают прямой эфир более насыщенным и ярким. А главный секрет успеха в тайминге: корпоративное онлайн-шоу длится всего 30-40 мин. За это время гости не успеют устать, а вовлекающие активности и высокая плотность интересных событий захватят внимание с самого начала и не отпустят до конца мероприятия. И, конечно же, каждый онлайн-корпоратив создается специально под заказчика.

У онлайн-корпоративов множество плюсов. Во-первых, сотрудники сами помогают увеличить сплочённость и лояльность команды. Они же могут выполнять роль ведущих. Во-вторых, короткий тайминг помогает снизить бюджет мероприятия. В-третьих, новый формат  позволяет не терять в этом году новогоднее мероприятие, а преобразовать его еще более интересное, — продолжает Алексей Агафонов.

С презентацией онлайн-корпоративов можно на сайте креативного агентства «Инкапри».

Автор: Гринина Ирина
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