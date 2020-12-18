Сына уральского банкира лишают наследства. Все имущество под арестом

Имущество покойного экс-главы Уралтрансбанка арестовано в рамках дела о привлечении к субсидиарной ответственности. Пока что его сын не может претендовать даже на наследство.

Арбитражный суд Свердловской области отказался снять арест с имущества, которое по наследству должно перейти Кириллу Заводову, сыну бывшего главы Уралтрансбанка Валерия Заводова.

Как следует из материалов дела, под арест попало наследственное имущество, к которому относятся четыре квартиры в Екатеринбурге, доля в квартире в Красноуфимске, площади в нескольких нежилых зданиях, земельные участки в Красноуфимском и Белоярском районах, а также автомобиль Mercedes-Benz E420.

Арбитражный суд Уральского округа постановил: постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу оставить без изменения, кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Стройкор» и Заводова Кирилла Валериевича — без удовлетворения, — говорится в решении суда.

Как рассказывал DK.RU, экс-владелец обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов умер в Лондоне в октябре 2019 г. За год до этого банк, который он возглавлял, лишили лицензии и признали банкротом.

После инвентаризации имущества, которую провело Агентство по страхованию вкладов, ведущее процедуру банкротства, в банке обнаружилась дыра размером в несколько млрд руб. Банк России заявлял о возможном выводе из Уралтрансбанка собственниками и бывшим руководством порядка 1,4 млрд руб.

В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшими банк лицами совершены неправомерные действия по формированию безнадежной задолженности и снятию надлежащего обеспечения по такой задолженности. Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролировавшими банк лицами не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства. В результате указанных действий (бездействия) произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов [о субсидиарной ответственности] в полном объеме, — сообщали в АСВ.

В рамках вопроса о привлечении к субсидиарной ответственности на 2,3 млрд руб. суд наложил арест на имущество Валерия Заводова, а также бывших топ-менеджеров банка Андрея Спицина и Елены Козловской.

Ранее DK.RU рассказывал, что суд оставил без удовлетворения иск вдовы Валерия Заводова к ПАО «Уралтрансбанк». Она просила признать недействительным договор залога, заключенный с Уралтрансбанком в 2015 г.