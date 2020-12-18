Удодов развелся с сестрой Мишустина. После текста о возможной причастности к хищению НДС

По словам Удодова, заявление о разводе было подано месяц назад. Он совпал со временем с выходом расследования о том, что экс-зять премьера может быть причастен к схеме по хищению НДС на 5,2 млрд руб.

Бизнесмен Александр Удодов и Наталья Стенина, сестра председателя правительства Михаила Мишустина, развелись, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Заявление было подано месяц назад, 18 декабря органы ЗАГС Москвы зарегистрировали расторжение брака, утверждает он.

Удодов подтвердил факт развода: по его словам, пара рассталась по взаимному согласию, а все имущественные вопросы были урегулированы по соглашению сторон. Совместных детей у Стениной и Удодова не было.

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16 декабря издание «Открытые медиа» сообщило, что немецкая прокуратура подозревает Удодова в причастности к хищениям с помощью махинаций с возвратом НДС из российского бюджета, речь идет о сумме 5,2 млрд руб. Махинации были совершены в 2009-2010 гг., Мишустин тогда занимал пост главы налоговой службы.

В интервью «Известиям» в феврале 2020 г. Удодов говорил, что они с Наталией Стениной уже не живут вместе, но у него сохранились хорошие отношения с ее семьей. Он также отверг обвинения в махинациях с возвратом НДС и заявил, что в отношении него не возбуждалось уголовных дел.