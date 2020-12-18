Будет как Central Park в Нью-Йорке. В Екатеринбурге построят новый парк

Большая реконструкция ждет Преображенский парк в Академическом районе. Если все получится, то там появятся пляж, комьюнити-центры, скалодромы и роллер-парк. Старт проекта намечен на 2022 г.

В Екатеринбурге представили концепцию развития Преображенского парка в Академическом районе, пишет JustMedia.ru.

Разработкой концепта занималось архитектурное бюро ARCHINFORM Тимура Абдуллаева. Он рассказал, что создателям хотелось сделать Преображенский парк подобием Central Park в Нью-Йорке:

Эта территория для отдыха востребована даже сейчас, когда она не полностью благоустроена. А при реализации нашего проекта она станет своеобразным зеленым ядром Академического, точкой притяжения всех екатеринбуржцев. За основу изменений мы взяли так называемую концепцию добрососедства. При ее реализации каждый житель района как бы приглашает екатеринбуржцев к себе в гости.

Авторы проекта большое внимание уделили озеленению территории и созданию природного ландшафта по берегам реки Патрушиха. Во время подготовки концепции архитекторы провели опрос среди жителей Академического:

Более молодые жители выступают за появление пляжа на берегу Патрушихи, также они проголосовали за воркауты, скейтпарк, роллер- и скалодромы. Семейные проголосовали за появление в парке комьюнити-центров, где они могли бы заниматься с детьми совместным творчеством и проводить свободное время. Более старшее поколение высказалось за появление в парке разнообразных арт-объектов, зон отдыха с удобной и доступной средой.

В мэрии Екатеринбурга отметили, что теперь на основании концепции будет подготовлен эскиз будущего парка. Реализовать проект планируют уже в 2022 г.

Как рассказывал DK.RU, Преображенский парк расположен в центре Академического района на площади в 49,5 га и, согласно плану девелопера, станет местом семейного отдыха. Он должен обладать широким спектром возможностей для удовлетворения потребностей посетителей всех возрастов и быть экономически эффективным.