«Генпланы в городах разрабатываются без должной тщательности, по принципу "должен быть"»

В ТПП РФ состоялся Международный форум «Малоэтажная Россия — 2020». Спикеры обсуждали внедрение современных строительных систем, практику реализации проектов комплексной застройки и т.д.

В работе Форума приняли участие Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, руководители строительной отрасли ряда регионов и другие спикеры.

Одним из докладчиков форума стал Александр Лощенко, президент Национального объединения участников строительной индустрии, президент Союза предприятий стройиндустрии Свердловской области. Журналисты выяснили у Александра Лощенко, с какими проблемами сталкивается строительная отрасль сегодня и какие есть пути их решения.

Александр Леонидович, что, на ваш взгляд, является самым важным в работе строительного комплекса?

— Ответом на Ваш вопрос может быть повестка Форума «Малоэтажная Россия — 2020». Это и обеспечение строек необходимыми финансовыми ресурсами, это выстраивание заинтересованной взаимосвязи бизнеса, власти, инвесторов, представителей естественных монополий для достижения объемов строительства жилья, утвержденных в Национальном проекте. Одной из непростых задач, которая подробнейшим образом обсуждалась на форуме, это ресурсное обеспечение. От правильного применения инновационных технологий, качества современных материалов и изделий, которые приобретаются по справедливой цене, зависит и качество, и сроки, и конечная стоимость строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов.

А кто регулирует производство стройматериалов?

— К сожалению, такая важнейшая подотрасль, как производство строительных материалов, надолго выпала из поля зрения власти и должным образом ее развитие никем системно не координируется. Все отдано на откуп рыночным взаимоотношениям, по принципу «появится потребность — организуется предложение». Вот только предложение это может появиться или не вовремя, или на значительном удалении от большинства мест спроса, а при российских расстояниях, габаритах и весе строительных материалов и изделий, у строителей неизбежно появляются неэффективные затраты.

И говоря о регулировании производства стройматериалов, не стоит забывать о регулировании застройки территорий городов. Здесь все взаимосвязано. Генеральные планы в большинстве городов разработаны и разрабатываются без должной тщательности, по принципу «должен быть», а у части муниципалитетов их совсем нет. Хотя, как мы знаем, комплексный подход к планированию развития территории является необходимым условием к экономическому росту региона и, в целом, страны.

В генеральном плане еще должен быть план по строительству важнейших объектов и инфраструктуры, и планы по созданию новых производств, в том числе для потребностей строителей. Если этого нет, то и основы для координации работы различных участников процессов развития территорий, начиная от госорганов и предприятий и заканчивая строителями и компаниями, работающими в сфере коммунальных услуг. Как я уже сказал, все взаимосвязано, тщательность проработки плана влияет на прогноз обеспечения стройки необходимыми ресурсами с наилучшей логистикой, а также все это формирует лучшую цену и качество.

А какую роль в отрасли играет саморегулирование?

— Ну смотрите, цена всегда имела и будет иметь доминирующее значение в любом деле, особенно в строительстве, которое потребляет колоссальное количество ресурсов. От правильной цены на конкурентном рынке всегда зависит и конечная эффективность. Эту парадигму никто не отменял. Саморегулированию должно включаться в процессы, от которых зависит эффективность отрасли. Это имели в виду законодатели, когда принимали решение о переходе от лицензирования к саморегулированию. На одной функции «допуска на рынок строительных услуг» не отсидеться. Нужно понимать — развивается строительный комплекс — развивается саморегулирование, и наоборот. Это взаимозависимо. В этом и состоит миссия саморегулирования.

Саморегулирование и качество продукции. Здесь есть какая-то связь?

— Начнем с того, что качество — это тот самый показатель в характеристиках продукции строительного назначения, который должен быть в поле зрения саморегулируемых организаций в сфере строительства. Вопрос качества строительной продукции - один из самых важных вопросов строительной индустрии. Сейчас есть такая тенденция, когда добросовестные производители качественной продукции сталкиваются с увеличением на рынке доли контрафактной, фальсифицированной и некачественной продукции по цене чуть ниже рыночной. У некачественной продукции по понятным причинам низкие технические свойства, это в конечном итоге влияет на уровень безопасности в строительстве.

Сегодня подделывают практически всю строительную продукцию: цемент, сухие смеси, стеновые и нерудные материалы, утеплители, фасадную и кабельную продукцию.

Можно подробней про подделку кабельной продукции?

— Здесь сформировалась своя оригинальная система поддержки фальсифицированной продукции. Часть торговых сетей учредила ассоциацию (НКО) с провозглашенной основной функцией — борьба с контрафактом. Предприятия —члены этой ассоциации платят от 500 тысяч рублей до 2,5 миллионов в зависимости от оборота и могут выпускать, что хотят. В результате их цены «неожиданно» падают на 10-15%. И это происходит на низкомаржинальном, высококонкурентном кабельном рынке, а торговые сети (учредители) с удовольствием забирают эту продукцию в оборот.

У кабельной продукции занижается диаметр медной проволоки, ее еще называют «заниженка». При этом на проводе есть маркировка ГОСТ. Торговые сети понимают риски по претензиям, и сделали так, что перенесли эту ответственность по договору на производителя. И получается так, что добросовестные предприятия отрасли, которые не являются членами этой ассоциации, терпят убытки. А еще они вынуждены принимать многочисленных проверяющих из Росстандарта, которых направляет в их адрес псевдорегулятор, обвиняя в производстве контрафакта и манипулируя надзорным органом.

Необходимо четко разделять борьбу с контрафактной продукцией и недобросовестную конкуренцию, закамуфлированную под борьбу с контрафактом. Как пример, приведу ситуацию с недавно вступившем в Национальное объединение уральским предприятием «ГОСТКАБЕЛЬ», которое подвергается постоянным проверкам надзорных органов, инициированных неким объединением, якобы борящимся за честность на рынке, а на деле нечестным давлением и угрозами пытающимся монополизировать рынок для своих членов.

Что со всей этой ситуацией можно сделать? Как решать проблему?

— Решать вопросы качества необходимо не только на законодательном уровне, с ужесточением ответственности производителей и потребителей, которые осознанно, в корыстных целях, применяют контрафактную продукцию, но и совместными усилиями строительного сообщества с применением современных цифровых информационных систем. Такую систему сегодня начал разрабатывать Союз Стройиндустрии Свердловской области. Это единая электронная площадка строительной информации. На первом этапе включается информация о продукции строительной направленности, на втором этапе — на услуги проектирования, строительства и эксплуатации. Все это нужно, чтобы сформировалась единая информационная база данных по качественным строительным материалам и изделиям с системой кодирования продукции.

Что на выходе получат конечные пользователи этой системы?

— Во-первых, проектные, строительные и другие организации, которые работают на строительном рынке, получают техническую информацию с удобным интерфейсом, сортировкой и поиском по кодам ОКПД, по производителю, по названию продукции, по различным оценочным параметрам для применения качественных материалов, конструкций, изделий и технологий. Это только повысит качество и безопасность строительства, и уменьшит себестоимость. Во-вторых, это создаст условия для информационной поддержки внедрения новых разработок и локализации импортируемых технологий в строительной отрасли. Опять же, это скажется на улучшении качества проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ, снижении производственнных расходов при изготовлении строительной продукции и строительстве, что, в конечном счете, сделает более доступной цену готового жилья.

По материалам RusCable.ru