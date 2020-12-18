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В России создается корпорация внутреннего туризма. На базе неэффективных структур

Дмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко. Иллюстрация: «Газпром Медиа Холдинг»

Развитием новой госструктуры займется вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который курировал «Олимпстрой». Предполагаемый бюджет «Корпорации по туризму» до 2030 г. — более 600 млрд руб.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

В России создается структура по развитию внутреннего туризма, которую будет курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом сказал президент Владимир Путин на прошедшей накануне пресс-конференции. По данным источников «Коммерсанта», базой для ее формирования станут несколько госструктур: АО «Курорты Северного Кавказа», АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и фонд «Посети Кавказ». Новая структура будет называться «Корпорация по туризму», может заработать уже в следующем году и будет подчиняться напрямую правительству, сказал газете г-н Чернышенко. 

Одна из задач «Корпорации по туризму» — мастер-планирование туристических территорий: в будущем будут определены несколько туристическо-рекреационных кластеров, например Крым или Камчатка, которые войдут в готовящийся нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Корпорация займется расчетам турпотока в этих регионах и будет участвовать в формировании их плана развития. Также в планах работы — участие в бизнес-проектах в рамках частно-государственного партнерства. Правительство рассчитывает, что с появлением КТ интерес банков к туристическим проектам вырастет. 

Нацпроект, под который создают новую корпорацию, «Туризм и индустрия гостеприимства», пока находится в стадии разработки. Предполагалось, что до 2030 г. он потребует из госбюджета 629 млрд руб. 

При создании новой структуры по туризму Дмитрий Чернышенко рассчитывает воспроизвести опыт «Олимпстроя», который курировал строительство объектов для зимней Олимпиады 2014 г. Однако для этого нужна законодательная база, которая устанавливает особый порядок регулирования деятельности КТ. Пока неясно, какие задачи поставлены перед корпорацией и как оценивать эффективность их решения, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе

Корпорация по туризму создается на базе структур, эффективность которых является сомнительной. Счетная палата прямо признавала деятельность «Корпорации развития Северного Кавказа» неудовлетворительной: ни одна из ключевых целей ее создания не была достигнута. На 5 октября 2018 г. из более 100 инвестиционных заявок только две дошли до стадии реализации, вложено в них было 650 млн руб. — всего 7% средств, предоставленных КРСК в 2016-2018 гг.

Автор: Андрей Пермяков
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