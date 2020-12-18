В Екатеринбурге выбрали лучших работодателей Урала

Победители определились по итогам голосования сотрудников предприятий. Они оценивали отношение руководства, возможности карьерного роста и другие параметры.

В Екатеринбурге подвели итоги регионального конкурса «Лучшие работодатели Урала». Участие в нем принимали 2 тыс. компаний.

Конкурс длился более 8 месяцев и охватывал рынок труда Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей. Организатором конкурса, который проходит второй год, выступил крупнейший на Урале профессиональный клуб работодателей — проект HR-mnenie.

Определяли победителя по итогам голосования среди сотрудников, получить баллы можно было двумя способами: за работодателя можно было оставить анонимный голос, который давал компании один балл, а также написать про компанию и ее кадровую политику развернутый отзыв, за который присваивали, в зависимости от качества и подробностей, до 50 баллов.

Оценка компаний проводилась по следующим критериям:

Отношение руководства;

Внутренняя атмосфера;

Возможность роста и развития;

Зарплата и социальный пакет;

Баланс работы и жизни.

Участие в конкурсе принимали как местные компании, так и федеральные и международные бренды, представленные на Урале. Организаторы озвучили победителей исходя из отраслевой специализации.

В сфере розничной торговли победу одержала «Пятёрочка». Уральский банк Сбербанка России стал победителем в сегменте «Финансовый сектор», компания «Брусника» стала лучшим работодателем в сфере недвижимости, ГК PRO победила в номинации «Общественное питание». Рейтинг компаний сферы пищевого производства возглавил Пивзавоз group, Сима-ленд стал победителем в категории непищевое производство, в сфере «Логистика» победу одержала компания Boxberry, в IT/Telecom — Группа компаний ХОСТ. Be Brand Group добился успеха в сфере PR и рекламы, а центр «Талисман» — в сфере образования.

По итогам общего голосования первое место в рейтинге заняла Торговая сеть «Пятёрочка», став лучшим работодателем Урала. В десятку лидеров также вошли Boxberry, Уральский банк Сбербанка России, Пивзавоз group, Сима-ленд, ГК PRO, Bright Fit и др.

Ранее DK.RU рассказывал, что три компании Свердловской области вошли в рейтинг лучших работодателей России по версии издания Forbes. Тогда лучших работодателей определяли эксперты. Они оценивали уровень зарплат, инвестиции в инфраструктуру, экологическую политику компаний и прочее.