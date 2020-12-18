«Это успешная история для группы». Из России уходит еще один иностранный банк

«Инвестиции окупились уже несколько раз, инвесторы заберут свой капитал без потерь и дисконтов». Финская группа Nordea уходит из России — ее банк входил в первую сотню по активам.

Финская группа Nordea решила частично закрыть международную сеть, в том числе российский банк «Нордеа», говорится в сообщении кредитной организации. Группа сосредоточится на банковском бизнесе в скандинавском регионе. «Нордеа банк» обеспечит выполнение всех обязательств перед клиентами и предоставит комфортные условия для закрытия счетов, подчеркивают в банке. «Нордеа» занимал 95 место в рэнкинге «Интерфакс-100» среди российских банков по итогам III квартала 2020 г. с активами 53,2 миллиарда руб.

Регулятор аннулирует лицензию «Нордеа банка», сказал Frank Media предправления банка Михаил Поляков. Процесс ликвидации займет примерно год. Большинство клиентов «Нордеа» уже перешли в другие банки, в финучреждении осталось 110-115 сотрудников.

Это успешная история для группы, инвестиции окупились уже несколько раз, инвесторы заберут свой капитал без потерь и дисконтов. Продажу банка группа не рассматривала, потому что она сопровождалась бы дисконтом, — рассказал г-н Поляков.

Группа Nordea также закрывает подразделения в Сингапуре и Франкфурте. Согласно утвержденной стратегии, банк сохранит бизнес в критических важных регионах, таких как США и Китай: в первой стране — из-за долларового фондирования, а во второй Nordea — единственный скандинавский банк, добавил банкир.

«Радуют хорошими ставками, но где взять доходность?» Как бизнес переживает кризис в кредит

Nordea (ранее банковская группа была шведской) открыла бизнес в России в 2006 г., банк обслуживал корпоративных клиентов, а позже занялся развитием розницы. По итогам I квартала 2015 г. занимал 21 место по размеру активов среди российских банков, но после девальвации рубля в конце 2014 г., банк начал сворачивать розничный бизнес из-за неблагоприятных экономических прогнозов.

В 2017 г. «Нордеа банк» продал розничный кредитный портфель в объеме 16 млрд руб. Совкомбанку. Группа также собиралась продать свой российский бизнес, но найти покупателя на такой крупный на тот момент актив (на II квартал 2017 г. активы — 210,7 млрд руб., собственный капитал — 25,6 млрд руб.) не удалось. Сейчас капитал банка составляет 20,3 млрд руб., а корпоративный кредитный портфель — 20 млрд руб.