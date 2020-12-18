«Налоговая дает понять: назначить главбухом скучающую супругу больше не получится»

Несмотря на тяжелые времена, в этом году бизнес заплатил на 4,5% больше налогов, чем годом ранее. В планах налоговой — наращивать объемы поступлений в бюджет. Идей, как это сделать, много.

Ирина Мамина, генеральный директор «АКП Маминой», аттестованный аудитор:

— Одним из важных налоговых изменений для бизнеса в 2021 г. станет отмена ЕНВД. Такой шаг обсуждался давно, федеральный закон о прекращении действия спецрежима принят. Предприниматели в течении 2020 г. неоднократно обращались к представителям власти с просьбами не отменять ЕНВД, но чиновники не устают повторять, что «вмененка» устарела.

Она была введена в 1998 г. для того, чтобы вывести бизнес из тени. У государства на тот момент не было возможности контролировать величину выручки и доходность всех компаний, поэтому появился единый налог на вмененный доход, размер которого не зависит от фактических финансовых показателей экономических субъектов.

Сейчас возможности контроля кардинально изменились, цифровые системы позволяют оценить прибыль каждой организации, поэтому, как заявляет Минфин РФ, вмененный режим является неактуальным и должен быть отменен. Позиция государства понятна. Задача чиновников — собрать больше налогов.

В стране ЕНВД применяют более 2 млн экономических субъектов, в том числе бизнесы сферы торговли и услуг, которые в период пандемии серьезно пострадали. Но даже в нынешних условиях, когда выручка предприятий упала, налоговая нагрузка на предпринимателей при иных режимах налогообложения будет больше, чем при ЕНВД. Налоги после отмены «вмененки» вырастут существенно, а если компания перейдет на общую систему налогообложения, то разница может быть в десятки и даже в сотни раз.

Думаю, что налоговая служба подсчитала и передала правительству цифры дополнительных поступлений в бюджет в условиях падения производства и экономического кризиса.

Но если не ограничиваться только фискальными задачами и вспомнить, что перед государством также стоят цели развития предпринимательства, создания дополнительных рабочих мест, привлечения инвестиций и стимулирования стартапов, то позиция чиновников выглядит нелогичной.

Компании на ЕНВД — это чаще всего фирмы, которые формируют городскую среду, в которой мы живем: кофейни, рестораны, магазины, парикмахерские, химчистки — это не крупный бизнес, а малый, средний и микробизнес. Когда мы видим, что в городе все чаще появляются вывески с надписью «аренда» и «закрыто», то очевидно, что отмена «вмененки» при спаде в экономике — это еще один удар для предпринимателей.

Слова о сложном положении малого и среднего бизнеса небезосновательны. В конце ноября 2020 г. в Екатеринбурге прошел V Налоговый Форум, организованный Союзом малого и среднего бизнеса Свердловской области, другими региональными общественными объединениями и Общественным советом при УФНС Свердловской области. На форуме были озвучены следующие цифры: 80% малого бизнеса Свердловской области столкнулось с падением выручки более чем на 30%. Свыше 20% предпринимателей региона в 2020 г. в принципе прекратили деятельность или находятся в стадии ликвидации.

И это не самые пессимистичные данные, потому что опрашивают тех, кто еще продолжает работать, а не тех, кто уже ликвидировался или ушел в тень. Так что считаю, что на этом печальном экономическом фоне отмена ЕНВД абсолютно несвоевременна.

Логичнее сейчас сделать паузу, пока экономика хоть немного начнет восстанавливаться, по словам экономистов, на это потребуется не менее трех лет. Но, судя по всему, пополнение бюджета сейчас гораздо важнее, нежели развитие малого бизнеса.

Кому будет больнее всего?

На общую систему налогообложения вынуждены будут перейти компании и ИП, у которых имеется множество торговых точек или мест обслуживания: сети ресторанов, магазинов, сервисов. При наличии нескольких точек обслуживания лимит товарооборота в 200 млн руб., который требуется соблюдать для упрощенной системы, для них невыполним.

Под удар попадает малый и средний бизнес, который ведет свою деятельность в одном или нескольких городах либо регионах. Это вставшие на ноги «малыши», для которых налоговая нагрузка при переходе на общую систему налогообложения вырастет весьма существенно. Отмена ЕНВД, по большому счету, затеяна для них: «плати налоги в полном объеме, не пользуйся льготами и преференциями ЕНВД, или других спецрежимов, будь готов выдерживать серьезное налоговое администрирование, в том числе по НДС».

От отмены «вмененки» пострадают все предприниматели, но если для небольших бизнесов имеются варианты других налоговых режимов, то налоговый переход не будет катастрофой. А вот для сетей магазинов, общепита, сервисов, салонов красоты потребуются серьезные изменения бизнес-стратегий, процессов, бюджетов.

Существенно вырастут затраты на бухгалтерию и в целом на бухгалтерский и налоговый учет — те позиции, на которых предприниматели зачастую экономили. Поставить главбухом скучающую родственницу либо супругу без бухгалтерских знаний не получится. Возникнет масса сложных налоговых вопросов, в том числе связанных с переходными положениями при смене спецрежима, усилится налоговый контроль.

Зачастую бизнесмены сетуют на то, что бухгалтерия обслуживает не столько интересы бизнеса, сколько требования государства. Здесь надо принять, что если бизнес продолжает свою работу, а не ликвидируется, то бывшим «вмененщикам» необходима перестройка — усиление кадрового состава учетной службы, привлечение налоговых консультантов и аудиторов, так как УСН, а особенно общая система налогообложения, несравнимы с «тихой налоговой гаванью» ЕНВД.

Идея «раздробиться», чтобы не попасть на ОСН, не нова и чаще всего бессмысленна. Налоговые органы поднаторели в выявлении признаков дробления и продолжат активно бороться с такими схемами и в 2021 г.

Весной 2020 г. при приостановлении деятельности бизнеса на фоне пандемии был установлен мораторий на налоговые проверки, однако с 01.06.2020 г. он завершился, и налоговые инспекторы продолжают заниматься своей работой. И это не только выездные налоговые проверки, количество которых за последние годы последовательно снижается. В 2020 г., в том числе в период моратория, налоговые органы активно проводили камеральные проверки, предпроверочные анализы, комиссии с проведением допросов и принуждением налогоплательщиков к доплате налогов в бюджет.

На расширенной коллегии ФНС РФ, состоявшейся 23.09.2020 г., глава службы Даниил Егоров заявил, что за 8 месяцев 2020 г. поступления выросли на 4,5%. Причем из всей суммы дополнительных налоговых начислений 48% были уплачены налогоплательщиками вне рамок налоговых проверок — добровольно.

Подводя итоги, отмена ЕНВД — это последствие внедрения цифровизации в систему налогового контроля. Цифровой контроль в форме налогового мониторинга уже сейчас применяется в отношении крупнейших налогоплательщиков, а в дальнейшем будет распространен и на средний бизнес, для малого бизнеса он функционирует через систему онлайн-касс.

Глава ФНС Даниил Егоров в недавнем интервью также анонсировал новый налоговый режим для ритейла. Не вдаваясь в детали, он заявил, что целью нововведений является расчет налогов не налогоплательщиком, а налоговой службой.

Варианты по налогам для бизнеса

Если не предпринять никаких действий, то субъекты, которые работали на ЕНВД, с 1 января 2021 г. автоматически будут переведены на общий налоговый режим — самый налогоемкий и сложный.

Если компания или ИП соответствуют критериям, изложенным в ст. 346.12 НК РФ, то они могут выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), где налоговая нагрузка существенно ниже, чем на общей системе.

Заявление для перехода на упрощенный режим налогообложения компаниям и ИП необходимо направить в налоговую службу до 31 декабря 2020 г. включительно.

Кстати, для упрощенной системы налогообложения ввели новые лимиты. Вместо действующих в 2020 г. пороговых значений для применения УСН — 100 человек сотрудников и 150 млн руб. выручки — начиная с 2021 г. действуют показатели 130 человек и 200 млн руб. соответственно. При их непревышении «упрощенцы» не лишатся спецрежима.

Однако при превышении любого из названных показателей от «старого» порога к новому у налогоплательщика повышаются ставки единого налога на УСН — 8% по объекту «доходы» вместо 6%, и 20% по объекту «доходы минус расходы» вместо базовой ставки по НК РФ 15% (в Свердловской области в настоящее время базовая ставки составляет 7%, и 5% для льготных категорий налогоплательщиков). Повышенные ставки УСН-налога придется применить с начала квартала, в котором имел место выход за «старые» пределы и только в отношении той налоговой базы, которая рассчитана за текущий период, предыдущие начисления не пересчитываются.

Что касается ИП, то у них выбор по налогам чуть шире, и помимо «упрощенки», они могут воспользоваться патентной системой налогообложения, где налоговая нагрузка, как правило, ниже, чем при УСН. Но патент, по моему мнению, не всегда удобен для предпринимателей, потому что применяется строго по видам деятельности, поименованным в законе, а не доходам предпринимателя в целом.

Кроме того, патент предназначен только для ИП и не может быть использован организациями. Такое неравное положение, не позволяющее бизнесу использовать систему налоговых патентов в зависимости от их организационно-правовой формы, несовершенно и требует доработки. Распространение права на использование патентной системы налогообложения юридическими лицами позволило бы малому бизнесу развиваться, применяя оптимальные налоговые правила.

Зато патент можно применять совместно с другими спецрежимами, например, с «упрощенкой», и, если предприниматель осуществляет деятельность, включенную в патентную систему, то считаю, что этим налоговым режимом надо воспользоваться.

Кроме того, ноябрьскими поправками в законодательство увеличили ряд показателей для использования патента. Если раньше объект торговли мог иметь максимальную площадь торгового зала или зала обслуживания в общепите 50 кв. м, то с 2021 г. ее увеличили до 150 кв. м.

ФНС РФ в виде исключения и в целях «бесшовного» перехода индивидуальных предпринимателей с ЕНВД на патент продлила сроки подачи заявлений с 17 до 31 декабря 2020 г.

У ИП есть также возможность перейти на уплату налога на профессиональный доход, став так называемым «самозанятым». Налоговые ставки по этому спецрежиму весьма разумные: 4% при работе с физическими лицами, 6% — по сделкам с ИП или компаниями. Однако при этом действуют весьма серьезные ограничения, в частности, величина дохода не должна превышать 2,4 млн руб. в год, нельзя привлекать работников и применять этот режим при торговле, а также запрещено совмещать налог на профессиональный доход с иными налоговыми режимами, например, с УСН.

Срок регистрации в качестве самозанятого на 2021 г. — до конца 2020 г.

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