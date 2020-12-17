В Екатеринбурге идут соцопросы о выборах. В одном ряду — Ройзман, Шахрин и Дамир Юсупов

«Ройзман собрался в Госдуму, а власти решают, кого поставить в соперники». Социологи пытаются выявить лидеров мнений и замерить их известность, а также оценить политическую потенцию избирателей.

О состоявшемся разговоре с представителями соцслужб рассказал на своей странице в Facebook архитектор Евгений Волков.

Позвонили из социологической службы (вроде бы настоящей). Разговор на тему выборов. [После общих вопросов] стали зачитывать список персоналий и спрашивать, к кому как отношусь. Помимо губернатора [Евгения Куйвашева] и ряда местных единороссов, о половине из которых я ни разу не слышал, спросили о [экс-мэре Екатеринбурга] Евгении Ройзмане, [журналистке] Аксане Пановой, [летчике-герое] Дамире Юсупове и [лидере группы «Чайф»] Владимире Шахрине, — написал Евгений Волков.

Он задал вопрос своим «френдам»:

Как это надо трактовать? Все эти господа действительно собираются в Госдуму? Или собирается в действительности Ройзман, а власти думают, кого ему можно выставить в соперники или спойлеры?

Большинство подписчиков поддержало второй вариант.

DK.RU транслировал эти вопросы Анатолию Гагарину, директору Института системных политических исследований и гуманитарных проектов. По его словам, это классический опрос, нацеленный на выявление рейтингов лидеров общественного мнения, замер их известности, политических избирательных потенций.

Анализ этих цифр позволит понять, какие есть шансы (в том числе шансы одних — как угрозы для других) у конкретных лидеров общественых мнений, в каких конфигурациях они могут участвовать, — прокомментировал политолог.

По мнению Гагарина, предстоящие выборы — очередной шанс для Евгения Ройзмана попасть в Госдуму. Однако говорить о том, что экс-мэр Екатеринбурга действительно пойдет на выборы, пока рано.

Прежние шансы (та же Госдума, выборы губернатора) им не были реализованы. Учитывая сложный бэкграунд, делать какие-то прогнозы сейчас преждевременно, ведь пока неясны ни истинные желания Ройзмана, ни реакция федерального центра и регионалов, ни возможности партийной поддержки, — пояснил свои слова Анатолий Гагарин.

Политолог отметил, что опрос, скорее всего, был заказным. Однако назвать заказчика сегодня не представляется возможным.

Наличие тех или иных персон комментировать сложно, так как мы не знаем весь список. Это может быть любой заказчик. Сейчас такие опросы заказывают и партии — как парламентские, так и новые, и органы власти, и отдельные кандидаты. Одни проводят опросы сейчас, другие чуть позже. Подчеркну, без социологии все планы останутся пустыми прожектами. А сам Ройзман ни копейки не потратит на социологию. Он уверен, что «он победит», — резюмирует Гагарин.

Ранее Евгений Ройзман не исключал своего участия на выборах в Государственную думу РФ, которые пройдут в 2021 г. DK.RU называл три возможных сценария возвращения экс-мэра в большую политику.