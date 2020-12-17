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Россияне стали тратить на красоту больше, но мастера из салонов ушли в самозанятость

Россияне стали тратить на красоту больше, но мастера из салонов ушли в самозанятость
Иллюстрация: pixabay.com

В России в салонах красоты стало на 20% меньше посетителей, но средний чек вырос. Отрасль восстанавливается неоднородно, легче всего крупным сетям. ЦИФРЫ.

#НОВОСТИ

Россияне стали тратить больше денег на собственную красоту и внешний вид. Самые популярные в сфере красоты услуги — мужские модельные стрижки и женские стрижки с укладкой и покраской волос, пишет Forbes.

Расходы россиян на красоту выросли на 10%, но посещать салоны красоты они стали на 20% реже. Об этом говорится в совместном исследовании ИТ-компании «Платформа ОФД» и сервиса «СберУслуги» о бьюти-привычках россиян за последний год. 

Самыми востребованными бьюти-услугами стали мужские модельные стрижки, женские стрижки с укладкой и женские стрижки с окрашиванием волос.

По данным службы аналитики «Платформы ОФД», средний чек на услуги красоты по России составил 1108 руб., что на 10% выше, чем год назад. Для сравнения, москвичи при среднем чеке 2800 руб. (на 7% выше, чем в прошлом году) стали посещать салоны красоты в три раза реже. В Санкт-Петербурге, где средний чек покупки — 1860 руб. (на 1% выше, чем в прошлом году), в салоны перестал ходить каждый четвертый горожанин.

При этом аналитики отметили, что часть салонов красоты (чаще всего несетевые) не смогли восстановиться после весеннего локдауна, работавшие в них мастера перешли в категорию самозанятых.

Мы наблюдаем значительный приток самозанятых мастеров красоты на сервисе «СберУслуги» и устойчивый растущий спрос пользователей на эту категорию услуг, — отметила операционный директор сервиса Марина Александровская.

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Автор: Александра Клименко
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