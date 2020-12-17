В Свердловской области сменилось руководство ГИБДД

Полковник Алексей Кисляков, который более двух лет руководил УГИБДД по Свердловской области, перейдет на должность в главке МВД в Москве. Его место временно займет подполковник Алексей Спиридонов.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил кадровые перестановки в областном УГИБДД.

По полковнику Кислякову действительно принято управленческое решение по переводу его для дальнейшего прохождения службы в ГУОБДД МВД РФ. Екатеринбург Алексей Юрьевич еще не покинул. В ближайшее время он намерен встретиться со своим коллективом, чтобы поблагодарить за совместную работу, поздравить с наступающим Новым годом и пожелать новых успехов в деле безопасности дорожного движения. До подписания приказа о начальнике УГИБДД исполнять обязанности будет заместитель Кислякова подполковник Алексей Викторович Спиридонов, достаточно опытный и принципиальный офицер, — сообщил Валерий Горелых (цитата по ЕАН).

По словам Валерия Горелых, полковник Кисляков приступит к исполнению своих обязанностей на новом месте с 1 января 2021 г.

Алексей Кисляков возглавил свердловскую ГИБДД в августе 2018 г., сменив на этом посту Юрия Демина. Перед назначением на Средний Урал он на протяжении 20 лет работал в ГУВД Москвы.

Отметим, за последние годы количество ДТП в регионе снизилось. Под данным рейтинга регионов России по степени аварийности на дорогах, составленном РИА Новости, Свердловская область находится в числе субъектов РФ с наименьшим числом аварий, меньше только в Чечне. С января по сентябрь 2020 г. в Свердловской области количество аварий снизилось на 9,5%.

Возможно, этому способствует увеличение числа камер на автомобильных дорогах региона. Как ранее сообщал DK.RU, только в этом году установят 127 камер. Всего же в ближайшие четыре года на дорогах Свердловской области появится 326 новых камер автофиксации нарушений ПДД, четверть из них — в Екатеринбурге.