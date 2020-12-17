Свердловским поликлиникам выделят 17,5 млрд руб. на улучшение условий работы

Программу о модернизацию первичного звена здравоохранения, куда относятся поликлиники, кабинеты общей врачебной практики и дневные стационары больниц, утвердил губернатор региона Евгений Куйвашев.

В документе, который опубликован на портале правовой информации, говорится, что до 2025 г. в больницах региона не должно остаться площадей, которые используются неэффективно, требуют сноса или ремонта. Сегодня в Свердловской области этот показатель доходит до 25%.

Также в программе прописаны требования к медицинскому оборудованию. Количество аппаратов старше 10 лет должно сократиться на 98% — с 1048 единиц до 21. Должны уменьшиться и сроки получения результатов дорогостоящих диагностических исследований, но совсем немного — с 14 до 12 дней. Зато должно увеличиться число врачей, оказывающих амбулаторную помощь, — с 6907 до 7747 специалистов.

Программа будет финансироваться из разных бюджетов: федерация направит на ее выполнение 16 млрд руб., областной бюджет выделит 1,5 млрд руб.

Что касается сокращения неэффективно используемых площадей, одним из путей решения проблемы может стать государственно-частное партнерство в области медицины. Пример такого партнерства в Свердловской области уже существует. Первую концессию в сфере здравоохранения подписали 11 декабря: в рамках ГЧП будет реализован проект по созданию диализного центра в городе Березовском, который расположится на площадях муниципальной больницы. Подписали концессию министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов и директор Уральского медицинского центра Елена Миронова.

Когда-то на втором этаже этой больницы были бассейны. Но уже довольно давно они не используются, на восстановление денег нет, а обслуживать площади надо. Главврач предложил эти площади нам, министерство здравоохранения согласовало. В итоге все выигрывают: у больницы нет необходимости платить за неиспользуемые площади, мы сможем оказывать услуги, но, главное, пациентам это удобно, им не надо никуда ездить за помощью, — рассказала Елена Миронова порталу РБК.

Концессионер направит 40 млн руб. на реконструкцию неиспользуемого помещения в здании городской больницы Березовского.

Реализация проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения способствует развитию инфраструктуры и привлечению компетенций частных медицинских организаций. К преимуществам проекта для публичной стороны относится реконструкция неиспользуемых учреждением помещений за счет инвестора без привлечения средств областного бюджета и усиление больницы за счет диверсификации ее деятельности. В свою очередь, инвестор получает возможность использования помещений в действующей больнице, что удобно для населения, — прокомментировала концессию министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Как ранее сообщал DK.RU, после первого чтения бюджета Свердловской области на 2021 г. его доходная часть увеличилась на 19 млрд руб. — за счет трансфертов из федерации. В новом варианте бюджета расходы на здравоохранение увеличили на 2,8 млрд руб. — до 90 млрд руб.

Отметим, сегодня на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что программы по модернизации первичного звена медпомощи населению сдвинулись из-за пандемии, но все запланированные на эти цели средства будут выделены, начиная с 1 января 2021 г.

Глава государства уточнил, что всего на программу предусмотрено 500 млрд руб. из федерального бюджета, еще 50 млрд руб. в общей сложности должны выделить региональные бюджеты. В ближайшие три года уже должно быть выделено и освоено 300 млрд рублей, отметил президент.

Главное — обеспечить 100-процентную доступность медицинских услуг, — подчеркнул Путин. — Мы ведем речь о дополнительной подготовке кадров для первичного звена, а также об улучшении материальной базы.