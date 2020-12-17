На Урале освоили выпуск оборудования для интернета вещей

МТС подключит к энергоэффективной сети интернета вещей устройства научно-технического объединения Автоматика-НТОА и приборостроительной компании «Схемотехника-центр».

Компания оснастит выпускаемые датчики SIM-чипами NB-IoT (Narrow Band IoT). Это повысит энергоэффективность устройств, позволив им работать до десяти лет без замены батареи, обеспечит улучшенное проникновение сигнала и безопасность. Изготовленные на Урале приборы учёта и контроля, после установки sim-карты, могут использоваться для решения задач в рамках программ «Умный дом» и «Умный город» в сети NB-IoT МТС.

Научно-техническое объединение Автоматика – НТОА выпускает разнообразные датчики для решений Smart City: они могут определять наличие пешеходов на переходах и траекторию их движения, подсчитывать количество людей в помещениях и общественном транспорте, включать или выключать уличное освещение по необходимости и оповещать о входе в опасную зону.

Приборостроительная компания «Схемотехника-центр», выпускающая продукцию под маркой «Импульс», производит целую линейку приборов учёта и контроля для частных и многоквартирных домов, предприятий жилищно-коммунальной сферы и энергоснабжающих организаций: датчик открытия дверей и окон, счетчик газа диафрагменный, датчик вскрытия люков, датчики дыма, CO, CO2, датчик протечки, LBS-трекер и систему мониторинга состояния асинхронных электродвигателей.

Сеть NB-IoТ позволит устройствам работать до 10 лет без замены батареи, обеспечит надежную связь даже в местах, труднодоступных для привычных GSM сетей (2G, 3G, 4G), таких как подвалы, трубы, закрытые короба в подъездах. Она также обеспечивает полную безопасность связи и не подвержена внешним воздействиям, в отличие от аналогичных LPWAN.