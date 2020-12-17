Уральская компания вложится в развитие туристической зоны на Кавказе

Группа Синара выступит стратегическим инвестором туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике.

17 декабря президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский подписал Соглашения о намерениях по развитию туристской ОЭЗ «Архыз». Также свои подписи под документом поставили первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич, глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов и генеральный директор курортов Северного Кавказа Хасан Тимижев.

Стороны договорились о создании и реализации единой концепции развития горного курорта «Архыз» с учетом международного опыта. До конца января 2021 г. будет представлена дорожная карта реализации проекта, а к маю — мастер-план развития курорта.

Сегодня мы видим здесь 25 км горнолыжных трасс, а при полной реализации этого проекта планируется оборудовать более 100 км трасс. Потенциал развития на ближайшие пять лет самый высокий в стране из всех существующих горнолыжных курортов, в этой связи наличие стратегического партнера-инвестора просто необходимо, — прокомментировал документ Михаил Бабич.

Участники соглашения намерены проработать механизмы и инструменты расширения туристического кластера, в том числе за счет дополнительных мер государственной поддержки для резидентов и инвесторов.

Группа Синара стала первым резидентом-инвестором ОЭЗ «Архыз», реализовав масштабный инвестиционный проект по созданию необходимой инфраструктуры в поселке «Романтик» с нуля. По словам Михаила Бабича, именно этот поселок сегодня развивается наиболее динамично

Генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский говорит о том, что «Архыз» — это один из стратегических проектов для компании.

Совместными усилиями мы добились значимого результата — «Архыз» уверенно входит в пятерку востребованных курортов России. Но совершенно очевидно, что потенциал его на этом не исчерпан. Сегодняшнее соглашение выводит проект на новый уровень: курорт будет расти в полном соответствии с программой развития внутреннего туризма, которую недавно утвердил президент России. Уверен, что «Архыз» станет одним из самых успешных и показательных проектов в этой программе», — подчеркнул Михаил Ходоровский.

Участники соглашения намерены создать на территории «Архыза» эталонный всесезонный курорт федерального значения, существенно увеличив горнолыжную, коммерческую инфраструктуру, а также количество мест размещения туристов.

Отметим, Группа Синара — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Уральские активы компании работают в отрасли металлургии (Северский и Синарский трубные заводы), производства железнодорожного (завод «Уральские локомотивы») и общественного транспорта, сельского хозяйства (агропредприятие «Каменское»).

Активно занимается компания и строительством: «Синара Девелопмент» построила в Екатеринбурге несколько знаковых объектов, в том числе — МВЦ «Екатеринбург-Экспо» и стадион «Екатеринбург Арена». Как рассказывал DK.RU, в мае 2020 г. по распоряжению правительства РФ «Синара-Девелопмент» был назначен единственным подрядчиком по госконтрактам на строительство, ввод в эксплуатацию и оснащение объектов Универсиады-2023.