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Россияне забрали из банков свыше 1,5 трлн руб. Где осели эти деньги и кто на них заработал

Россияне забрали из банков свыше 1,5 трлн руб. Где осели эти деньги и кто на них заработал
Иллюстрация: Pixabay.com

На фоне падения доходности по вкладам россияне тратили деньги на недвижимость и автомобили, переводили их на фондовый рынок. Но есть сценарий, при котором они предпочтут вернуть деньги в банки.

#ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ#БАНКИ#НОВОСТИ

За первые 10 месяцев 2020 г. граждане вывели с банковских счетов и депозитов 1.5 трлн руб., до конца года сумма может вырасти еще на 200-300 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства. По данным Центробанка РФ, за это время объем средств физлиц в российских банках вырос на 6,6% до 32,65 трлн руб. Но с учетом валютной переоценки вкладов из-за падения рубля и перетока на другие виды счетов россияне фактически забирали деньги из банков, говорит старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева.

Россияне снимали деньги с валютных счетов из-за снижения доходности: в рублевом выражении отток, по оценке НРА, составил 0,7 трлн руб. Примерно такая же сумма перешла на эскроу-счета — это фактически замороженные деньги, которые граждане направили на покупку жилья. Еще 70–80 млрд руб. в месяц приносила капитализация процентов по рублевым вкладам. 

С учетом того, что в октябре средняя максимальная ставка по рублевым депозитам в крупнейших банках составила 4,4%, что едва превышает уровень инфляции, вклады потеряли привлекательность в качестве инструмента накопления и сбережения, считают эксперты. Нежелание продлевать срок депозитов по низким ставкам — основная причина разнонаправленной динамики остатков средств, считает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. На фоне ослабления рубля и снижения ставок по вкладам в России вырос спрос на новое жилье и автомобили.

В следующем году переток средств граждан со срочных депозитов на текущие и накопительные счета продолжится, считает вице-президент Moody’s Ольга Ульянова

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При этом из-за падения доходов россиян в этом году и их низкого ожидаемого роста в 2021-2022 гг. возможности банков наращивать привлечение средств физлиц ограничены, считают в НРА. При этом, как полагают эксперты, переток средств из депозитов на фондовый рынок продолжится. Однако не исключено, что клиенты, которые в этом году начали вкладывать на бирже, вернут деньги обратно в банки, как только произойдет первое существенное падение рынка и они впервые столкнутся со значительными убытками, говорит первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский

 
России предстоит два-три года жизни при довольно низких ставках, которые изменят поведение инвесторов, населения и банков, говорил глава банка «Открытие» Михаил Задорнов
Мы уже видим последствия этого изменения. Например, в почти полной остановке прироста средств населения на счетах в банках и массовом переводе средств на фондовый рынок — в акции и облигации. Я могу привести пример двух десятков стран, сопоставимых с нами по уровню жизни, когда после дезинфляционного шока — резкого снижения инфляции — начался переток на фондовый рынок. Это естественно и закономерно, — отмечал он.

 

Автор: Андрей Пермяков
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