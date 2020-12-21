Чего нам ждать в Новом году. Четыре вызова, которые стоят перед уральским бизнесом

С какими сложностями предстоит столкнуться предпринимателям в ближайшем будущем и как заранее найти способы успешно преодолеть все трудности — на DK.RU.

Мир вокруг нас стремительно меняется. В нем появляются не только беспилотники, 3D-принтеры и синтезированная еда, но и новые способы коммуникации, передачи знаний, ведения бизнеса. Пандемия показала: жить «по-старому» какое-то время действительно можно, но для дальнейшего развития нужно меняться и быстро подстраиваться под новые условия.

К любым переменам лучше готовиться заранее, а не действовать в режиме цейтнота. DK.RU совместно с МТС разобрался, с какими вызовами владельцы и руководители бизнеса сталкиваются сегодня и будут иметь дело в следующем году и как на них можно ответить с помощью информационных технологий.

1. Домашний офис и коворкинг заменят рабочие кабинеты

Весной количество россиян, работающих на удаленке, увеличилось в восемь раз — с 2 до 16%. Такие данные приводит ВЦИОМ в своем совместном докладе с Social Business Group. С начала будущего года этот формат будет закреплен законодательно: 1 января вступят в силу поправки в Трудовой кодекс, которые регулируют взаимодействие работодателя и сотрудника при удаленной работе. Споры относительно продуктивности работы вне офиса не смолкают, но эксперты в один голос уверяют: с каждым годом доля удаленных сотрудников будет расти. Безболезненно перейти на новый формат работы помогают облачные сервисы, которые сегодня есть у многих провайдеров и ИТ-компаний.

Облака предлагают решения практически для всех задач, которые встают перед работодателем при переводе сотрудников на удаленку. Они помогают налаживать эффективные коммуникации между сотрудниками, гарантируют безопасный удаленный доступ к корпоративным ресурсам, защищают базы данных и обеспечивают необходимым программным обеспечением.

Например, технологии VDI (Virtual Desktop Infrastructure) позволяют в короткое время развернуть удаленные рабочие места: часто это можно сделать даже за одни сутки. Сотрудники получают удаленный доступ к корпоративным системам с любых устройств — компьютеров, планшетов и даже смартфонов. А для безопасного обмена рабочей документацией внутри и за пределами компании есть облачные решения, предназначенные специально для бизнеса. С помощью сервиса для удаленного хранения и обмена файлами Диск#СloudМТS можно не только безопасно хранить данные, но и разграничивать доступ сотрудников к информации в зависимости от их статуса и профиля работы.

Этой весной МТС помогли многим своим партнерам в короткое время организовать удаленные рабочие места для сотрудников: обеспечивался защищенный доступ к CRM-системам, бухгалтерским и финансовым приложениям, базам данных. При этом ни сотрудники, ни клиенты компаний даже не замечали такого цифрового «переезда».

2. Привычный офлайн уходит в прошлое

Цифровизация перестает быть лишь одним из конкурентных преимуществ, сегодня она — абсолютно необходимое условие практически для любого бизнеса.

Во-первых, цифровые технологии помогают в борьбе за потребителя: взаимодействие с клиентами, продажи, сервис все больше уходят в онлайн. Так, согласно опросу ВЦИОМ, с 2018 по 2020 гг. доля россиян, покупающих повседневные товары через интернет, выросла с 14 до 24%. Эта цифра будет увеличиваться с каждым годом, при этом потребитель будет становиться все более требовательным к качеству и удобству онлайн-сервисов. Быстро подстроиться под новые требования рынков и клиентов позволяют гибкие облачные решения. Можно оперативно «добирать» нужный объем ИТ-ресурсов в облаке и запускать новые онлайн-проекты или развивать существующие.

Во-вторых, цифровизация бизнес-процессов экономит много ресурсов. Облачные технологии позволяют в два-три раза сократить time-to-market при запуске онлайн-проектов, уменьшить затраты на специалистов и собственную ИТ-инфраструктуру, повысить эффективность работы за счет ускорения процессов, исключить финансовые и имиджевые потери компании из-за утечки данных. И, что особенно важно для онлайн-торговли, облака нивелируют риски перегрузки и остановки сайтов из-за резких наплывов покупателей.

3. Растет число кибератак

Удаленный формат работы, интернет-торговля и другие плоды цифровизации успешно приживаются в России, но вместе с ними активизируется киберперступность. За десять месяцев 2020 г. количество киберпреступлений в России выросло на 75,1%. По оценкам специалистов Сбербанка, потери экономики России от киберпреступности в текущем году могут составить 3,5 трлн руб., а концу 2021 г. ущерб может вырасти в два раза, до 7 трлн руб. Поэтому сейчас возникла острая необходимость пересмотреть и усилить способы информационной защиты и позаботиться о безопасности данных с помощью новых инструментов.

Облачные решения помогают свести к минимуму вероятность случайной утечки, которая, как показывает аналитика «Лаборатории Касперского», в 90% случаев происходит из-за человеческого фактора. Использовать облака даже надежнее, чем собственную инфраструктуру. Как правило, облака у крупных провайдеров имеют развитые системы защиты от кибератак и собственный Security Operations Center, который круглосуточно мониторит ситуацию. Кроме того, клиенты МТС могут получить дополнительные средства защиты данных в облаке — например, от вирусов-вымогателей.

Облачные хранилища надежно защищены от эффекта «техника сломалась — данные исчезли». К примеру, инфраструктура облаков МТС базируется сразу в нескольких дата-центрах, и даже если с одним из них что-то произойдет, это никак не отразится на данных клиента, более того, он этого даже не заметит.

Облака крупных провайдеров соответствуют требованиям ФЗ №152 «О защите персональных данных», а выполнить их самостоятельно может не каждая компания. Стоит обратить внимание на один только факт о том, что облачными решениями сегодня пользуются многие госсутруктуры, и это является определенным знаком качества: такие организации предъявляют особенно высокие требования к ИТ и степени защите данных.

4. Бизнес приходится развивать в условиях постоянной неопределенности

В этом году в одних отраслях компании мгновенно теряли все источники дохода и были вынуждены выживать при нулевом спросе, другие, наоборот, должны были за считанные дни перестраивать инфраструктуру, чтобы удовлетворить стремительно растущие потребности рынка. Например, согласно индексу цифровой активности МТС, спрос на услуги интернет-магазинов и сервисов по доставке еды весной вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. И в том, и в другом случае компаниям приходится спешно подстраиваться под новые реалии — сокращать издержки и находить новые источники дохода или, наоборот, быстро масштабировать бизнес, и в этом им также помогают новые технологии.

Облачный подход обеспечивает баланс между долгосрочными инвестициями и текущими тратами, что особенно востребовано в текущей экономической ситуации. Переход в облако становится обязательным этапом в цифровом развитии для компаний, которые работают с большими массивами данных, а также с персональными данными россиян. Например, в нашем облаке можно размещать все виды персональных данных, а также государственных информационных систем, в том числе те, которые требуют наивысшего класса защищенности, — отметил директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Ярким примером оптимизации расходов за счет облачной инфраструктуры стал кейс компании Utair — шестого по величине авиаперевозчика России. Пандемия серьезно ударила по авиаотрасли, однако компания решила не сокращать пассажирские перевозки, а снизить неполетные издержки и за три месяца перевела 90% своей ИТ-инфраструктуры в облако #CloudMTS. Туда ушли как внутренние системы, включая бухгалтерию, так и клиентские сервисы: сайт и мобильное приложение для покупки билетов. Планируется, что издержки, связанные с эксплуатацией ИТ-инфраструктуры сократятся на четверть, а скорость работы клиентских сервисов вырастет в пять раз.