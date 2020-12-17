В крупнейших городах жилье стало недоступнее: где труднее и легче всего купить квартиру

«Сама по себе доступность жилья неминуемо приведет к сокращению спроса, которое выльется в снижение объема строительства». Как поведут себя цены на квартиры в следующем году?

В 16 из 17 крупнейших российских агломераций по итогам III квартала доступность жилья упала по сравнению с концом 2019 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование фонда «Институт экономики города». За это время средний коэффициент доступности жилья увеличился на 0,4 пункта, до 2,6 года — столько потребуется семье из трех человек копить на квартиру, если ее члены будут откладывать весь свой доход, по данным Росстата.

Наименее доступным является жилье в Санкт-Петербургской агломерации (4,8 года), Московской и Владивостокской — 4,3 года. Единственный регион, где значение индекса не выросло — Краснодарская агломерация — там коэффициент доступности составил 1,9 года.

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Падение доступности жилья почти во всех крупнейших агломерациях одновременно зафиксировано впервые, говорит исполнительный директор фонда ИЭГ Татьяна Полиди. По ее мнению, это связано с подорожанием жилья на первичном рынке и одновременным падением доходов граждан.

В конце 2019 г. доступность жилья достигла пика, но в этом году жилищное строительство оказалось под влиянием ряда спекулятивных факторов. Ставки по ипотеке снизились, как и ставки по банковским вкладам, появилась госпрограмма льготной ипотеки, и граждане решили переложить деньги в недвижимость. На рост цен также повлиял переход строительной отрасли на проектное финансирование. В среднем новостройки в 16 крупнейших городах за год подорожали на 14,1% до 88,1 тыс. руб. за квадрат, вторичное жилье выросло в цене на 9,2% до 81,9 тыс. руб.

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В следующем году на изменение цен будут сильно влиять действия власти, при этом возможность их повышения застройщиками будет ограничена из-за падения доходов граждан, считает Татьяна Полиди.

Сама по себе доступность жилья неминуемо приведет к сокращению спроса, которое выльется в снижение объема строительства, но, учитывая поставленную задачу сдавать не менее 120 млн кв. м в год, вполне возможно, что застройщики будут вынуждены снижать цены, — рассуждает она.

Не исключено, что в следующем году спрос на жилье упадет: после всплеска продаж обычно наступает стагнация, говорит директор по маркетингу Lexion Development Алексей Лухтан не исключает, что спрос на жилье в 2021 году снизится: за всплеском обычно следует стагнация. Вероятно, девелоперы попытаются остановить падение спроса за счет различных акций и скидок.