Кризис среднего возраста — это время ответить себе на единственный вопрос

Середина пути для человека может быть периодом трагичным или не очень. Но это в любом случае период, когда важно честно ответить себе на важный вопрос. Решить, путь развития или доживания вы выберите.

Клинический психолог, научный журналист, автор канала и сайта Books-for-you.ru Виктория Шилкина рассказывает о том, какой важный выбор нужно сделать человеку в середине жизни, чтобы оставшиеся годы прошли как нельзя лучше.

Средний возраст ассоциируется с кризисом. Человек, можно сказать, проводит ревизию, подводит итоги первой половины жизни. На эту тему сказано очень много. Но нужно обратить внимание на то, какой ответ даст человек на главный вопрос этого времени.

Средний возраст — это возраст сознательных изменений, трансформаций. Если юность и молодость — это экспериментирование, поиск себя, то средний возраст — это изменение себя. Далее приведу важную цитату моего учителя, доктора психологических наук, профессора Любови Алексеевны Григорович. На тему кризиса середины жизни написано немало, но то, что я услышала от Любови Алексеевны, перевернуло мое представление об этом периоде и заставило крепко задуматься.

«В середине жизни мы делаем для себя принципиальный выбор — развиваться или не развиваться. Все. Нас уже ничего извне не заставляет развиваться. Все долги обществу отданы. И дальше, по большому счету, мы можем просто доживать. Но если мы выбираем путь развития, то, проведя ревизию и обнаружив свои проблемные зоны, мы переводим их в точки роста. И здесь у нас достаточно много ресурсов, чтобы кардинально изменить свою жизнь».

То есть нужно решить, развиваться или доживать. Это единственный принципиальный выбор середины пути. Многие в это время решают уйти из прошлой профессии, понимая, что это был выбор родителей, но не их. Вы послушали их советы, честно закончили вуз и отработали по специальности, но дальше так жить точно не хотите.

А кто-то говорит: «Я вышла замуж, были какие-то обстоятельства, была влюбленность. Но любовь закончилась, а уважение не возникло. И я все чаще и чаще не хочу идти домой. Но я не хочу так жить».

Отказаться от стабильности очень сложно, но нужно, если есть понимание, что эта стабильность не развивает, не делает счастливым, не приносит удовольствия. Именно в среднем возрасте у человека есть силы и ресурсы для серьезных изменений. В психологии есть понятие «сенситивный период» — это наиболее благоприятное для каких-то ключевых задач время. Возраст середины пути как раз является сензитивным для решительных шагов. Люди как будто начинают новый жизненный проект в новых условиях.

В каждом возрасте есть своя ключевая задача. Если мы ее не решаем, а перекладываем на другой возрастной этап, что происходит? Да, мы можем ее решить, но уже другими средствами (тяжелее) и с другим качеством. А главное, мы можем не успеть решить задачу следующего возрастного этапа и становимся похожими на одного из героев Гоголя — Плюшкина, который каждый год ел позапрошлогодние огурцы, потому что они уже были на пределе: их нужно было или выбрасывать, или съедать. Задача прошлого возрастного периода — это как эти несвежие огурцы. Казалось бы, выкинь их и живи актуальной задачей. Но далеко не каждый из нас в состоянии постичь это в возрасте 40 лет (из лекции Л.А. Григорович).

Читайте также: Зимняя депрессия, дополненная страхами COVID. Как пережить зиму 2021 и не сойти с ума