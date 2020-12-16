Связь главы разведки РФ и миллиардера из Азербайджана, рекорд биткоина. Главное 16 декабря

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ходит в личный бассейн бизнесмена Года Нисанова и летал на его суперджете. Биткоин подорожал до более чем $20 тыс. В России установлен пик смертности.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и его семья близки с бизнесменом Годом Нисановым: Нарышкин посещает его личный бассейн и летал личным суперджетом миллиардера. Нисанов — один из «королей» российской недвижимости, состояние которого Forbes оценивает в $2,7 млрд. Об этом говорится в расследовании издания «Проект».

Примечательно, что корреспонденты издания несколько раз видели, как Нарышкин посещает офис Нисанова в одно и то же время, в разгар Нагорно-Карабажского вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией, во время которого Россия не стала оказывать Армении помощь. Год Нисанов — родом из Азербайджана.

В СВР заявили, что не комментируют «личную жизнь» своего директора и его семьи.

Биткоин подорожал до более чем $20 тыс.

Биткоин вырос в цене до $20,8 тыс., пробив рекорд декабря 2017 г., после которого дешевел до $3,2 тыс. в декабре 2018 г.

Смертность в России достигла пика с 2010 г.

Уровень смертности в России за первые 10 месяцев 2020 г. достиг максимального значения с 2010 г., пишет РБК на основе данных Росстата. Это следует из соотношения количества умерших на 10 тыс. живущих за соответствующие периоды 2011–2020 годов.

К 2019 г. смертность в России опустилась до 102,9 человека на 10 тыс. населения, что на 13,7% ниже, чем за аналогичный период 2010 г. Но в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса оказатель составил 113,2 (рост более чем на 10% к 2019 г).