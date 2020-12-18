Вы живете по своему жизненному сценарию? Скорее всего нет. Проверяем

Проанализируйте основные вехи вашей жизни. Университет после школы и поиск работы с максимально высокой зарплатой, брак и отпуск у моря? Очень может быть, что вы идете не своей дорожкой.

Писатель Крис Бейли в блоге поднял тему жизни по собственному сценарию. Как начать жить для себя, не оглядываясь на людей вокруг?

— Закончить школу, поступить в университет, получить диплом с хорошими оценками, найти работу, встретить партнера, завести семью, выйти на пенсию, сыграть в ящик… Это стандартный жизненный сценарий. Так как же выбрать тот путь, который действительно вам нужен?

Кейт Фландерс описывает, что нужно сделать, в своей книге «Adventures in Opting Out». Идея такова: нужно понять, что мы должны жить так, как мы хотим, а не так, как от нас ожидает мир. Мы можем отказаться от чего угодно. Решить работать на себя, не иметь детей, вести новый образ жизни — варианты бесконечны.

Мне нравится рефлексивный характер изложения Кейт, и этот самоанализ встречается на каждой странице книги. Вот несколько идей, над которыми вы можете поразмышлять при случае.

1. Осознайте, как навязанные сценарии формируют ваши цели и ценности. Когда вы следуете проторенному пути, вы невольно привязываете себя к целям и ценностям, которые с ним связаны. Если такой сценарий гласит, что вы должны купить дом к 30 годам, вы ставите себе цель найти работу с большой зарплатой и цените именно зарплату превыше всего. Легко и удобно следовать такому сценарию в режиме автопилота, не останавливаясь, чтобы прислушаться к тому, чего мы действительно хотим.

Найти то, что ценно для вас, не так просто. По словам Кейт, часто люди ориентируются на некие вдохновляющие ценности и цели, которые на самом деле основаны на ощущении, что они должны что-то делать.

2. Чтобы определить, что вы цените, обратите внимание на свою внутреннюю реакцию. Интуиция — мощный инструмент. Чтобы понять свои истинные ценности, Кейт предлагает выделять варианты, которые вызывают у вас беспокойство.

В качестве примера она приводит время, когда только стала вегетарианкой. Прежде она заказывала мясо или соглашалась съесть что-то мясное у родителей, но каждый раз была недовольна своим решением. Если вы снова и снова чувствуете, что сопротивляетесь чему-то, это знак, что вы живете в соответствии не со своими ценностями.

3. Обратите внимание на другие признаки того, что пора сказать «нет». Таких сигналов слишком много, чтобы перечислить все, но вот некоторые из них: вы повторяете одно и то же снова и снова, не можете заснуть из-за необходимости что-то изменить, не включаетесь в разговор или замечаете, что возвращаетесь к другой или более старой версии себя в окружении определенных людей.

4. Приготовьтесь к осуждению и смиритесь с ним. Как человек, отказавшийся от алкоголя, нездоровых покупок, обычной работы и многого другого, Кейт слышала множество негативных отзывов о своем выборе. Такое мнение бывает трудно проглотить, особенно когда оно исходит от людей, которые вам небезразличны. Но, по словам Кейт, люди смотрят на вас так же, как смотрят на себя, и такое осуждение зачастую отражает то, что они сказали бы себе, столкнувшись с похожими изменениями. Стоит использовать эти критические моменты для разговора и задавать вопросы о том, почему ваш собеседник чувствует именно это.

По мнению Кейт, оно того стоит. Раз за разом отказываясь от чего-то, что ей не подходило, она наконец-таки смогла услышать собственный голос.

Читайте также: Крах экономик после COVID спровоцирует третью мировую? В мире все чаще говорят о войне