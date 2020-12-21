Всем скидки. «ТСК «Топаз» объявляет спецусловия на строительство зданий для бизнеса
Для открытия или расширения бизнеса зачастую необходимо новое здание: склад, ангар, промышленное или административное здания и т.д. Покупать такие сооружения не всегда выгодно.
Торгово-строительная компания «Топаз» осуществляет полный комплекс строительных услуг от проектирования до ввода в эксплуатацию коммерческих объектов. Строительство происходит «с нуля» и отвечает всем заявленным требованиям клиента. Также в компании можно заказать металлоконструкции или, к примеру, монтажные работы. В компании есть проектный отдел, строительное подразделение, отдел логистики и собственное производство. Оно располагается в цехах общей площадью 7200 м2. Такие мощности дают возможность компании производить 700-800 тонн продукции в месяц.
В «ТСК «Топаз» строго ведется контроль качества и на производстве, и на строительных площадках. Заказчик еще при выборе подрядчика может быть уверен, что получит необходимый результат.
В конце 2020 года торгово-строительная компания «Топаз» дарит дополнительную скидку клиентам: минус 2021 рубль с каждой тонны продукции.
Справка
«ТСК «Топаз»:
Тел: (343) 363-03-18,
Сайт: www.tsk-topaz.ru