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Всем скидки. «ТСК «Топаз» объявляет спецусловия на строительство зданий для бизнеса

Всем скидки. «ТСК «Топаз» объявляет спецусловия на строительство зданий для бизнеса
Иллюстрация: «ТСК «Топаз»

Для открытия или расширения бизнеса зачастую необходимо новое здание: склад, ангар, промышленное или административное здания и т.д. Покупать такие сооружения не всегда выгодно.

Торгово-строительная компания «Топаз» осуществляет полный комплекс строительных услуг от проектирования до ввода в эксплуатацию коммерческих объектов. Строительство происходит «с нуля» и отвечает всем заявленным требованиям клиента. Также в компании можно заказать металлоконструкции или, к примеру, монтажные работы. В компании есть проектный отдел, строительное подразделение, отдел логистики и собственное производство. Оно располагается в цехах общей площадью 7200 м2. Такие мощности дают возможность компании производить 700-800 тонн продукции в месяц.

В «ТСК «Топаз» строго ведется контроль качества и на производстве, и на строительных площадках. Заказчик еще при выборе подрядчика может быть уверен, что получит необходимый результат.

В конце 2020 года торгово-строительная компания «Топаз» дарит дополнительную скидку клиентам: минус 2021 рубль с каждой тонны продукции.

Справка

 
«ТСК «Топаз» работает на рынке Екатеринбурга более шести лет. Компания проводит фундаментные, кровельные, фасадные, отделочные и электромонтажные работы, благоустройство территории (укладку плитки, дорожек, бордюров, озеленение). Среди объектов, возведенных специалистами компании — автосалон на ул. Волгоградская, гипермаркет «Дом» (реконструкция), тренировочный центр ФГУП «Военизированная горноспасательная часть», многоуровневый паркинг в Тюмени и многие другие. Компания является членом СРО объединения проектировщиков «УниверсалПроект» и членом СРО Союз «Уральское объединение строителей».
 

«ТСК «Топаз»:

Тел: (343) 363-03-18, 
Сайт: www.tsk-topaz.ru

Автор: Гринина Ирина
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