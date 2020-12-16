«Платежи выросли в 15 раз». Уральский бизнес пожаловался на рост арендных ставок на землю

В свердловских городах платежи за аренду земельных участков у муниципалитетов резко выросли, это стало сюрпризом для предпринимателей. Теперь их ждут суды и возможное изъятие земли.

Предприниматели Свердловской области столкнулись с многократным повышением платы за аренду земельных участков у муниципалитетов. Любопытно, что уведомления о росте платежей арендаторам не приходили, вместо этого они получили претензии от администраций с требованием погасить сформировавшуюся задолженность.

Общественный представитель АСИ по направлению «Предпринимательство и технологии», председатель комитета по инвестициям и развитию «ОПОРЫ РОССИИ» Юлия Васильева рассказала DK.RU, что к ней обратились десятки пострадавших:

Претензии начали поступать предпринимателям в сентябре. К претензиям приложены расчеты, из которых следует, что по постановлению правительства произошло изменение начисления арендной платы с 01.04.2020 г. У некоторых платежи выросли в 15 раз. Например, несколько предпринимателей в Нижнем Тагиле раньше платили за аренду земельных участков 20 тыс. руб. в месяц, а с 1 апреля им начисляют почти 300 тыс. руб. Причем узнали они об этом, когда им пришла претензия о задолженности. Примеры есть по всей Свердловской области, но масштабнее всего проблема в Нижнем Тагиле. В данный момент происходит уничтожение малого и среднего бизнеса, уже реализующего проекты, связанные со строительством.

Юлия Васильева уточнила, что за один день ноября в арбитражный суд Свердловской области были направлены иски в адрес 25 предпринимателей, арендующих земельные участки у муниципалитетов. Поэтому представитель АСИ рекомендует арендаторам обратиться в органы управления и уточнить, изменилась ли для них стоимость аренды:

Обычно пересмотр арендных платежей происходит в конце года. Предприниматели узнают, какую сумму необходимо платить, и до 10 числа каждого месяца вносят платеж. Так же и здесь: все продолжали платить суммы, которые были прописаны в договоре, никто не был уведомлен о пересмотре. На прошлой неделе я рекомендовала предпринимателю из Невьянска уточнить размер арендной платы, ему повезло, повысили всего на 600 руб. Самое страшное, что факт наличия задолженности по арендной плате может стать основанием для расторжения договора аренды земельного участка, а это огромные потери для малого бизнеса, и так пострадавшего в период пандемии. А многие не просто начали стройки, но почти закончили их, есть объекты, реализованные на 90%. Если договоры будут расторгнуты, предпринимателей обяжут снести постройки.

Юлия Васильева добавила, что ситуация осложняется еще и тем, что многие дела рассматриваются судом в упрощенном порядке, если задолженность не превышает 400 тыс. руб. При наличии такого долга суд принимает решение в короткие сроки, без участия пострадавшей стороны:

Бизнес инвестирует свои деньги в строительство: возводит объекты торговли, административные здания, объекты для сферы услуг, развивает инфраструктуру городов, а муниципальные власти ставят на них крест. Необходимо принять меры для урегулирования ситуации, так как в период пандемии многие предприниматели и без того оказались в сложной финансовой ситуации, «добивать» их просто негуманно. Малый бизнес просто в шоке, шоковая терапия.

Земельные споры между бизнесом и муниципалитетом в последнее время частно возникают в повестке. Одно из последних разбирательств — участок под недостроенным зданием гостиницы «Дели». Как рассказывал DK.RU, Сергей Флеганов, который являлся владельцем недостроя, рассматривал вариант возобновить работы на объекте, однако Администрация Екатеринбурга была настроена решительно, чиновники хотели снести здание.

Александр Высокинский упоминал, что земля под недостроем принадлежит муниципалитету, а аренда на участок заканчивается в 2020 г. Поскольку предпринниматель не выполнил обязательства о возведении объекта, мэрия в праве снести постройку и изъять участок.

В итоге здание недостроенной гостиницы выкупило совместное предприятие правительства Свердловской области и УГМК — АО «Ледовая арена». Фирма намерена снести недострой и организовать на его месте парковку для будущей ледовой арены.