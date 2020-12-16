«Тихо, аккуратно, без афиширования». От новогодних корпоративов отказались не все

Часть российских компаний все же устроят новогодние праздники для сотрудников. Кто-то перевел мероприятие в онлайн с многодневными стримами, кто-то соберет банкет, но тайно. Дабы не вредить репутации.

Не все российские компании отказались от новогодних корпоративов. Тем, кто все же планирует устроить праздник для коллектива, придется поэкспериментировать. Кто-то будет пробовать формат многодневных марафонов, кто-то проведет обычный корпоратив, но под грифом «Совершенно секретно», пишет ВВС.

В Москве корпоративы не запрещены, но разъехаться по домам всем нужно будет к 23.00. На мероприятии при этом должно быть не больше 50 человек, которым нужно будет быть в маске, соблюдать социальную дистанцию. Также подмосковные власти решили брать с посетителей вечеринок результаты теста на коронавирус, если кафе или ресторан специально закрывается под мероприятие.

Многие крупные компании отказались от проведения праздника в этом году, от чего страдают агентства по организации мероприятий. По словам их представителей, многие все же проведут корпоратив, но тайно.

2020 год стал сложным для всех, поэтому мы понимаем, что любые совместные активности, и прежде всего, новогодний корпоратив, просто необходимы нашим сотрудникам, — рассказали в Х5 Retail Group.

Онлайн-корпоратив в компании будет длиться 23 дня, причем он уже начался. В пресс-службе заявили, что в нем примут участие несколько тысяч человек. В основном в эти дни будут проводиться стримы, например, кулинарный мастер-класс или видеурок с декоратором новогодних елок, а также различные конкурсы.

В компании решили провести онлайн-корпоратив по мотивам фильма «Один дома». Правда, мероприятие назвали «НЕ один дома». Как пояснили в компании, это первый корпоратив, который сотрудники «проведут дома, но не одни».

«В финале мероприятия мы наградим лучших сотрудников компании, проведем онлайн-выступление группы, которая состоит из наших сотрудников», — рассказали в компании. После концерта сотрудников ждет еще «афтепати» с чатами по интересам и интерактивными играми.

По схожему пути пошли в «Газпромбанке» — там корпоратив будет длиться с середины декабря до середины января.

Все желающие смогут научиться необычно украшать елку, поучаствовать в предновогодней битве умов, сварить глинтвейн с шеф-барменом знаменитого ресторана, испечь пряничный домик и многое другое, — сообщили в пресс-службе Газпромбанка.

Компания «МегаФон» устраивает новогоднюю ярмарку: сотрудники смогут выбирать себе подарки в онлайн-каталоге, а на 26 декабря в компании запланирован новогодний концерт. В «Билайне» большого онлайн-корпоратива не планируется, но будут конкурсы, викторины и обмен подарками в онлайн-формате и открытками от «тайного Санты».

«Мы никогда не устраивали централизованного корпоратива, теперь в связи с пандемией он будет», — заявили в пресс-службе «Северстали». Если раньше праздник проводили для 600 сотрудников московского офиса, то теперь для всего коллектива в 50 тысяч человек. Стоимость многотысячного онлайн-корпоратива будет примерно сопоставима с расходами на офлайн-корпоратив для 600 человек.

О решении отказаться от традиционных новогодних офлайн-корпоративов сообщили в Сбербанке, Альфа-банке и «Газпроме».

Бюджет ниже, праздник тише

Мы готовили несколько офлайн-мероприятий к Новому году, но в итоге [после введения ограничений в середине ноября] все заказчики отказались. И у нас на данный момент на декабрь запланированы только онлайн-мероприятия. Компании у нас крупные, известные, обычно это западные компании, они всегда соблюдают все правила, — говорит генеральный директор агентства Event Production Алена Пастушенко.

Некоторые компании решились проводить офлайн-корпоративы, но на свежем воздухе.

Руководитель Event Consulting Service Александр Поляков отмечает, что те компании, которые не отказались от корпоративов, в большинстве своем значительно урезали праздничные бюджеты. По его словам, те компании, которые в прошлом году готовы были тратить на корпоратив 1 млн рублей, сейчас стараются уложиться в 200-300 тысяч рублей. Эти компании планируют отпраздновать «тихо, аккуратно, без афиширования».

«Тенденция к закрытости информации о мероприятиях сейчас, наверное, достигла своего максимума. То есть если раньше договор о конфиденциальности мы подписывали на одно из 10 мероприятий, то сейчас это восемь договоров на каждые 10 мероприятий. Люди обращают очень большое внимание на конфиденциальность в том числе чтобы не было ощущения в отношении публичных компаний, что это «пир во время чумы», — говорит Александр Поляков.

Читайте также: Безопасный корпоратив: где и как провожать карантинный 2020-й