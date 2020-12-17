«Нет цели отказать в кредите». Уральские банки обучат МСП финансовой грамотности

Отказ в выдаче кредита зачастую способен поставить точку в истории развития бизнеса. Для нивелирования этих рисков в Свердловской области реализуется специальный проект.

Представители малого и среднего предпринимательства Свердловской области получили возможность повысить свою финансовую грамотность. Зачастую именно умение работать с большими объемами документов, поддерживать продуктивный диалог с финучреждениями и просчитывать риски своей деятельности становятся залогом для положительного решения при получении кредитов. Однако, по наблюдениям специалистов финансовой сферы, отказы в поддержке не являются редкостью и, как правило, вызваны недостатком компетенций у самих бизнесменов.

С целью проведения профессионального ликбеза и снижения количества отказов, в которых банкиры, по их признаниям, и сами ни в малейшей степени не заинтересованы, в Свердловской области реализуется профильный проект по повышению финансовой грамотности субъектов МСП. Его организаторами выступили Уральское главное управление Банка России, Министерство инвестиций и развития Свердловской области и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).

Стоит отметить, что весомая часть мер государственной поддержки, достигающая 80%, разработанных для представителей этого сектора бизнеса в период действия карантинных ограничений, отводится на долю кредитных программ, которые реализуются через банковский сектор.

Малый и средний бизнес развивается в основном за счет собственных ресурсов. Однако сейчас предпринимателям особенно важна доступность заемных средств. В отличие от предыдущих сложных периодов, кредитование субъектов МСП в этом году не просело. Более того, кредитный портфель за год почти на треть. Во многом это благодаря реализации льготных программам. Однако не все предприниматели понимают условия предоставления мер поддержки, требований кредиторов. Этот проект — уникальная возможность выстроить прямой диалог между бизнесом и банками, — отметил начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

Заинтересованность финучреждений иллюстрирует тот факт, что 8 банков, ведущих деятельность на Среднем Урале, присоединились к проекту. О новациях в работе сообщили и в СОФПП.

Так, по словам директора Фонда содействия инвестициям, куратора проекта по финансовой грамотности со стороны СОФПП Ильи Суллы, теперь институт развития оказывает не только консультационные услуги, но и принимает обращения от предпринимателей, имеющих негативный практический опыт во взаимоотношениях с банками. Совместно с представителями финансовой сферы в рамках проекта во время прямых эфиров участники рынка могут узнать о наиболее распространенных ошибках, а также получить профессиональные рекомендации. Целевой аудиторией стали как начинающие, так и уже нашедшие свою нишу предприниматели, а также те, кто столкнулся с отказами банков.

«Не кредитуем заведомо убыточные проекты»

Более половины отказов связаны с некачественным оформлением документов. Процесс кредитования обоюдный, и требует вовлеченности как банка, так и клиента. Я бы хотел акцентировать внимание на таких нюансах. Если идентичный бизнес у учредителя ведется в рамках холдинга, мы анализируем холдинг. Второе — бизнес первичнее залога, при принятии решения банк ориентируется, прежде всего, на финансовое состояние клиента и его позицию на рынке. Третий момент — кредит предоставляется на развитие, и заведомо убыточные предприятия и проекты банк не кредитует, — рассказывает о принципах кредитования начальник отдела кредитования управления продаж малому бизнесу Свердловского отделения 7003 Уральского банка Сбербанка Алексей Черепов.

Руководитель малого и среднего бизнеса регионального центра «Уральский» АО «Банк Интеза» Анна Кушникова поддерживает: по ее словам, именно работа с документами является «ахиллесовой пятой» представителей МСП.

50% отказов по заявкам связаны с финансовой составляющей. Ее, в свою очередь, можно разделить на несколько частей. 59% составляют непредставленные или некачественно составленные пакеты документов. И только 32% - это финансовые показатели, когда мы понимаем, что клиенты не смогут выплачивать заявленные кредиты, — говорит она.

Исходя из такой статистики, у банка и появилось желание принять участие в проекте, чтобы повысить финансовую грамотность предпринимателей.

Важно, чтобы пакет документов соответствовал актуальным данным. Часто бывают ситуации, когда ведется деятельность, и в операционке предприниматель забывает обновлять документацию, — продолжает специалист.

«Клиентам доверяем, но проверяем»

К примеру, нередки случаи, когда в банк приходят документы, не отражающие текущие полномочия руководителя компании. Детально рекомендуется подходить и к правоустанавливающим документам на имущество фирмы. Они также должны содержать информацию об актуальном состоянии объектов, принадлежащих предприятию. Оборудование и транспортные средства должны иметь четкие идентификационные признаки. Типовыми, по словам представителя банка «Интеза», являются ситуации, когда сведения, представленные в документах, различаются с указанными в базах данных СПАРК и «Контур.Фокус», а также ЕГРЮЛ. Это, несомненно, вызовет дополнительные вопросы у кредитной организации к претендентам на кредит. Тем более, что банки обладают возможностью оперативно проверить заявленные сведения.

Анализируется при рассмотрении вопроса о выделении средств и текущее состояние отраслей, в которых заняты компании, претендующие на получение кредита. Это особенно актуально в сегодняшней ситуации, в которой влияние кризиса, усугубленного пандемией, на различные сферы деятельности неравномерно.

При определении возможности кредитования мы исходим из денежных потоков, которые генерирует клиент, прежде всего текущих, без учета экономического эффекта от кредита, за исключением контрактной деятельности и проектного финансирования. Если клиенты, в частности, ИП, использующие налогообложение в соответствии с патентной системой, могут предоставить информацию о своих доходах, расходах, издержках, то мы готовы их рассматривать, — продолжает представитель уральского подразделения Сбера Алексей Черепов.

По его словам, при рассмотрении заявок используются принципы вариативности. При этом кредитные учреждения готовы идти навстречу клиентам, чтобы подобрать наилучшие для всех участников договора условия.

Базовый подход таков, что объем оборотного кредитования — это, упрощенно, трехмесячная выручка, а объем инвестиционного кредитования зависит от генерируемой прибыли, причем ее должно быть достаточно на обслуживание кредита и процентов с запасом не менее 20%. Если говорить о контрактном кредитовании. Мы готовы финансировать контрактную деятельность до 70% от суммы контракта, при этом по кредитам в сумме до 20 миллионов рублей мы готовы ограничиваться залогом имущественных прав по этим контрактам. Дополнительного обеспечения мы не требуем, — рассказывает Алексей Черепов.

Существуют, разумеется, ограничения по сроку ведения бизнеса. Так, к примеру, если предприниматель работает в сфере торговли, он составляет три месяца, для других сфер — полгода, а для сезонных видов бизнеса — не менее года. В случае если компания не удовлетворяет этим условиям, ее руководитель, тем не менее, может рассчитывать на поддержку, обратившись в СОФПП за одним из спецпродуктов, таких как заем «Старт».

«Нам важно быть понятными для клиентов»

Стоит отметить, что крайне нежелательно для клиентов финансовых учреждений идти на различные ухищрения и пытаться скрыть информацию о своей деятельности. Как правило, это в подавляющем большинстве случаев обнаруживается, и, соответственно, ведет к отказам. Негативным шлейфом покрывается и репутация предприятия.

На сайте ИФНС есть возможность выгружать выписки онлайн. Это абсолютно открытая информация. По ИНН можно проверить наличие блокировок на расчетных счетах и объем задолженности на сайте судебных приставов. То есть, рекомендации такие. Проверяем себя, да и контрагентов, на сайте ФНС, сайте ССП, сайте арбитража по картотеке дел. Можно все посмотреть, если есть доступ к системам СПАРК или «Контур.Фокус», там есть бесплатные демо-версии, — рекомендует руководитель подразделения МСП банка «Интеза».

Необходимо, по словам Анны Кушниковой, чтобы представители МСП, еще до поездки в банк, имели детальное представление о целях кредита, его объемах и предполагаемом эффекте для бизнеса.

Важно подтвердить финансовую устойчивость деятельности, а управленческие решения приводят к позитивным изменениям. Мы, в первую очередь, смотрим на официальную отчетность, которую предприниматель сдает в налоговую. Она должна соответствовать принятой форме налогообложения. При этом мы, как правило, просим выгрузить баланс на открытую отчетную дату, то есть за последний квартал, когда предприятие сдает декларации по уплате налогов на прибыль и добавленную стоимость, — акцентирует внимание предпринимателей Анна Кушникова.

Отдельно представитель банка рассмотрела вопросы, интересующие предпринимателей, работающих по госконтрактам.

Если есть документы по реализованным контрактам, какие-либо письма от заказчика с подтверждением выполнения работ, мы будем рады их получить. Это будет неоспоримым подтверждением. Проверяем мы и данные Единой информационной системы в сфере закупок.

По законодательству, кредитные организации не обязаны раскрывать причины отказа в предоставлении средств. Обычно это случаи, связанные с решениями службы безопасности. Предпринимателям необходимо быть готовыми к такому варианту развития событий. Однако банки, как правило, не скрывают причины отказа, если, к примеру, финансовых показателей фирмы недостаточно для запрашиваемой суммы.

У нас нет цели отказать и закрыться. Есть клиенты, с которыми мы не можем работать сегодня, а завтра — да. Для нас это важная репутационная ситуация — поддерживать контакт и быть понятными для клиента, — подчеркивает Анна Кушникова.

«Банки способны определять сомнительные операции по сотне признаков»

Еще одним ключевым аспектом во взаимоотношениях банков и бизнеса является соблюдение федерального законодательства с учетом актуальных изменений. Зачастую даже невольные ошибки могут обернуться очень серьезными проблемами для предпринимателей, ставящими под угрозу само их присутствие на рынке.

В 2015-2019 годах у более чем 400 банков были отозваны лицензии, и в большинстве случаев это происходило из-за несоблюдения требований федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В настоящее время кредитные организации прямо заинтересованы в соблюдении этих норм. Ответственность предусмотрена и для бизнеса, причем в диапазоне от штрафов до уголовного преследования в случае выявления факта легализации доходов, приобретенных преступным путем. Однако есть и другие риски, в первую очередь, репутационные.

Первая из мер воздействия, которые есть у кредитных организаций — это блокировка интернет-банка и карты. К ней нужно отнестись как к тревожному звонку, который показывает, что какие-либо операции требуют корректировки или пояснений. Конечно, это вызывает негативную реакцию, однако это не заморозка денежных средств, доступ к управлению счетом у клиента есть. Следующие пункты — отказ в совершении операции и, в случае двух отказов, закрыть счет в одностороннем порядке — являются критичными со стороны банка и негативно влияют на деловую репутацию юрлица или предпринимателя, — говорит начальник отдела обслуживания бизнеса-главный специалист по управлению комплаенс рисками «Альфа банк» Яна Горшкова.

При этом банки уведомляют Росфинмониторинг, тот, в свою очередь, ЦБ, а регулятор — остальные финансово-кредитные структуры. Клиент в дальнейшем может предоставить в банк реабилитирующие документы для отмены ранее принятых решений, а в случае отказа и в вышестоящий орган — Межведомственную комиссию.

К сомнительным операциям банки могут причислить все действия, обладающие необычным характером и признаками отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей. Проводиться они могут для нелегального вывода капитала за рубеж. В поле зрения банков в рамках противодействия нарушениям закона оказываются снятие наличных средств, операции в сфере ВЭД и транзитные операции.

Мы рассматриваем более 100 признаков по транзитным операциям, однако основных порядка семи. Как пример. На ваш расчетный счет поступает большой объем денежных средств и, долго там не задерживаясь, менее одного или двух дней, полностью списывается куда-то дальше. При этом одновременно по счету нет уплаты налогов или платежи минимальны, нет хозяйственных платежей, отсутствует выплата зарплаты сотрудникам, а также есть такой косвенный признак, когда имеющиеся платежи не соответствуют виду заявленной деятельности, — раскрывает подробности наблюдений Яна Горшкова.

Соблюдение простых правил повысит шансы на кредит

Чтобы не подвергать свою деятельность риску принудительной остановки, банкиры рекомендуют представителям МСП соблюдать ряд правил. В частности, в кредитной организации советуют не снимать много наличных средств, платить НДФЛ за физических лиц и налоги, проверять партнеров и регистрировать бизнес по месту нахождения, что особенно актуально для ИП.

Еще один совет — каждая компания — отдельный бизнес. Он актуален для тех, у кого есть ООО и ИП. Важно, чтобы платежи, в том числе налоговые и хозяйственные, шли отдельно. У каждого предприятия должны быть свои активы и сотрудники, чтобы операции не были рассмотрены как сомнительные. Из практики наиболее распространено, когда деньги поступают на ОООшку, потом их переводят на ИП и снимают наличные. ФНС, выявив такую схему, будет иметь право доначислить налоги и потребовать штраф. А банк признает деятельность индивидуального предпринимателя сомнительной. Также лучше не использовать беспроцентные займы и иметь один расчетный банк. Важно заполнять назначение платежей, правильно оформлять документы и предоставлять их по запросу банка, — резюмирует представитель «Альфа Банка».

Добавим, стартовавший в октябре проект уже показал свою востребованность. Прошедшие в прямом эфире на базе онлайн-студии фонда Sofp Live встречи с представителями банковского сектора собрали несколько тысяч просмотров. К активному взаимодействию с кредитными учреждениями и СОФПП представителей малого и среднего бизнеса призывает и глава Министерства инвестиций и развитий Свердловской области Виктория Казакова. По ее словам, важно, чтобы все выделяемые средства доходили до адресатов и чтобы это не осложнялось незнанием необходимых банковских процедур. Проект, уже доказывающий свою эффективность, будет продолжен.