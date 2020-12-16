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«Раньше там нельзя было строить». УГМК возведет элитную высотку в центре города

«Раньше там нельзя было строить». УГМК возведет элитную высотку в центре города
Иллюстрация: Яндекс.Панорама

Благодаря изменениям в правилах землепользования и застройки в городе нашлось место для еще одного престижного дома с торговой галереей. Работы могут начаться уже в следующем году.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Компания «УГМК-Застройщик» работает над проектом жилого комплекса в центре Екатеринбурга. Объект расположится недалеко от ТРЦ «Гринвич», напротив высотного дома «Тринити», сейчас на этом месте огороженный пустырь и исторические постройки.

Директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин рассказал 66.ru, что это будет 14-этажный дом примерно на 10 тыс. кв. м. Также запланировано строительство торговой галереи, кафе и паркинга.

«Раньше там нельзя было строить». УГМК возведет элитную высотку в центре города 1

На данный момент на площадке идут изыскательные и предпроектные работы. В непосредственной близости от будущей стройки расположены два исторических здания, их компания планирует восстановить:

Это сложный для проектирования участок с большим количеством ограничений: стесненные условия, охранные зоны памятников, сервитуты для проезда машин, теплотрасса. В границах застройки находятся два объекта культурного наследия — кирпичная стена и деревянный дом. В отношении памятников мы уже утвердили зоны охраны. Если Правила землепользования и застройки не позволяли бы застраивать 100% участка (до недавних поправок разрешалось застраивать только 60% территории), то, по сути, там вообще нельзя было что-то строить.

Эскизы будущего дома разработало бюро Archinform. Согласно их задумке, здание будет иметь множество террас:

Все здание делится на объемные модули, они сдвинуты друг относительно друга — это позволяет добиться оптимальной инсоляции для внутренних помещений и сохранить инсоляцию окружающей застройки, — рассказали авторы проекта.

«Раньше там нельзя было строить». УГМК возведет элитную высотку в центре города 2

Евгений Мордовин уточнил, что разработка Archinform — только концепция, проект еще не утвержден, и добавил, что строительные работы на участке начнутся не раньше второй половины 2021 г.

Недавно DK.RU рассказывал об еще одном амбициозном проекте УГМК в самом центре города. Речь идет о строительстве жилого комплекса на месте недостроя на Октябрьской площади. Там компания планирует возвести многофункциональный комплекс, который включает в себя 12-этажный офисник и 25-этажный жилой дом, а также благоустроить территорию парковки, разбив на ее месте сквер. Закончить работы планируют к 2023 г.

Автор: Екатерина Тарханова
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