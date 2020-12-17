Строительство гастромолла и новый элитный ЖК: Евгений Мордовин — о планах на 2021 год

«Для застройщиков 2020-й был ударным. Правительство сработало на опережение и приняло ряд поддерживающих мер. Мы даже начали реализовывать проекты, которые планировали на следующий год».

2020 год начался с неопределенности. Строительный рынок еще не полностью перестроился на проектное финансирование, как внезапно на него напала новая беда — коронавирус и связанные с ним ограничения. Покупательская способность людей резко упала, и казалось, что стройки будут заморожены как минимум на год. Однако ничего страшного не произошло. Напротив, год для застройщиков выдался ударным. О своих успехах DK.RU рассказал руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Евгений Викторович, как вы оцениваете уходящий год, с какими успехами заходите в новый, 2021-й?

— Год начался для застройщиков нервно — переход на проектное финансирование стал объективной реальностью. Банки, в свою очередь, еще в прошлом году не были готовы выдавать кредиты оперативно. Например, первое проектное финансирование по «Изумрудному бору» мы получили только в декабре 2019-го, хотя все соглашения были подписаны еще в июле на ИННОПРОМе. Так что в этот год мы заходили с опаской именно из-за новых правил строительства.

Однако год начался с такой турбулентности, что проблема перехода на эскроу-счета отошла на второй план: падение доходов населения, локдаун, запрет на ведение определенных видов деятельности. Мы понимали, что в этой ситуации страдают в первую очередь наши покупатели. В марте-апреле мы оперативно разработали новый план действий, перестроили часть бизнес-процессов, перешли на онлайн, где это было возможно, — сделали все, чтобы обеспечить стройку. О новых проектах даже не задумывались.

Вопреки всем нашим опасениям, год для нас закончился хорошо. Мы не только реализовали те проекты, которые планировали, но и начали реализовывать новые, которые хотели начать только в 2021 г.

Про какие конкретно проекты вы говорите?

— Во-первых, строительство последней, четвертой очереди «Макаровского». Кроме того, в наших планах досрочно ввести вторую очередь ЖК «Нагорный». Опережающими темпами мы строим и один из наших самых амбициозных проектов — жилой район «Изумрудный бор» на проспекте Космонавтов.

Такому ускорению темпов строительства поспособствовала господдержка отрасли?

— В этот кризис правительство РФ и региональное правительство действительно сработали адекватно и оперативно. В части поддержки строительства были предприняты четкие меры на опережение. Предыдущие кризисы мы проходили по другой схеме: сначала власти собирали информацию, потом делали программу, потом утверждали мероприятия, и, пока все это тянулось, кризис уже заканчивался. В 2020-м вовремя были приняты решения по продлению сроков разрешения на строительство, введены программа льготной ипотеки и общее упрощение административных процедур.

Несмотря на господдержку, доходы населения все равно сильно упали. Вы уже упомянули о том, что пострадали и ваши потенциальные покупатели. Как вы работали со спросом в этом году?

— У нас очень гибкая финансовая политика, мы никогда не ставили покупателям жестких рамок. При выходе на сделку мы всегда выясняем, как клиенту будет удобнее платить. С клиентами, которые попали в непростую финансовую ситуацию из-за пандемии, мы подписываем рассрочку. У нас нет задачи расторгнуть договор и отпугнуть покупателя. Еще один важный момент: «УГМК-Застройщик» всегда старается быстро реализовать объекты, т.е. мы не «держим» квартиры, чтобы продать их потом подороже. Если остается несколько квартир, не проданных в период строительства, мы выводим их на рынок в качестве спецпредложения.

Вообще, спрос на квартиры не упал, а, наоборот, вырос в течение года. Во-первых, люди начали использовать накопления, вкладывать их в недвижимость. Во-вторых, спрос сильно подстегнула государственная программа льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. Более того, в этом году мы разработали собственные ипотечные программы, по которым ставка вовсе равна нулю. При определенных условиях наша компания может платить за покупателя либо проценты по кредиту, либо ежемесячные платежи в течение года с даты заключения договора. Эта программа действует до конца декабря.

Мы немного отвлеклись от успехов вашей компании. Наверняка есть результаты, которыми вы гордитесь не меньше, чем стройкой объектов на опережение.

— В этом году у нас был первый и весьма успешный опыт реставрации объекта культурного наследия. Я имею в виду здание лаборатории Симановской мельницы, в котором расположился инновационный Детский центр развития «Мир открытий». Саму Симановскую мельницу — один из символов Екатеринбурга — мы планируем сдать в эксплуатацию в этом году.

Здесь же, в «Изумрудном бору», мы подготовили проект детского сада и школы, реализация которых начнется уже в 2021-2022 гг.

Кроме того, в этом году мы разработали проект планировки территории участка рядом с тем, на котором уже строится ЖК «Нагорный», включая территорию завода «Уралкабель». И скоро продолжим строительство на нем самого крупного в Екатеринбурге жилого проекта бизнес-класса «Нагорный». У этого проекта шикарная локация в районе ВИЗ/Центр, которая обеспечит роскошные виды из окон на центр города и Верх-Исетский пруд. Богатая инфраструктура — школы, детские сады, фитнес-клуб с бассейном, супермаркет, салон красоты, детский игровой центр, подземный паркинг. Отличная транспортная доступность — до пл.1905 года 5 мин на машине, есть остановки всех видов транспорта и даже предусмотрена станция метро. Еще в начале строительства мы выделили земельный участок площадью 0,4 га под организацию входа в метро — на станцию «Татищевская», которая предполагается в рамках проекта второй ветки Екатеринбургского метрополитена.

Также имеется разработанный компанией проект входа, который на данный момент прошел согласование в уральском проектном институте «УралНИИпроект РААСН». Первую очередь ЖК «Нагорный» мы сдали в этом году и сейчас ведем строительство второй. Самое главное для нас — это оценка резидентов, которые уже по достоинству оценили этот проект. Особенно отмечают красоту архитектурной подсветки, благодаря которой ЖК действительно стал украшением района.

Нельзя не отметить успехи Iset Tower («Башня Исеть»). За 2019-2020 гг. мы открыли 60 апартаментов премиум-класса для длительной аренды в единственном в Екатеринбурге апарт-отеле 5* (25% от всего пула апартаментов в Iset Tower). В настоящий момент все 60 апартаментов заселены. Рынок среагировал положительно, потому как жить в самом сердце уральской столицы с эксклюзивными видами на весь Екатеринбург, 5-звездочным сервисом и при этом не вкладываться в покупку — это мечта многих успешных людей, которые ценят свое время и комфорт.

Также в Iset Tower к существующему мясному ресторану «Корова» в этом году добавились еще несколько гастропроектов — кафе-пекарня с лучшей, на мой взгляд, выпечкой в городе — Breadway и ресторан с отличным выбором свежайших морепродуктов и вина — The BARBARA, появилась летняя веранда, арт-объект, отличная lounge-зона с газоном, на котором можно играть в гольф, — территория заиграла новыми красками и ожила. Стало очевидно: В Iset Tower всегда рады гостям. Благодаря проделанной работе нам удалось пройти сертификацию и получить статус апарт-отеля 5* и стать самой популярной локацией для фото в Екатеринбурге.

Одним из немногочисленных офлайн-событий, которые прошли в этом году, стала выставка 100+ Techno Build. Что «УГМК-Застройщик» подготовил к мероприятию?

— Мы презентовали стандарты строительства «УГМК-Застройщик». Постулатов получилось семь:

Мы выбираем лучшие локации для строительства проектов из нашего земельного банка. Создаем экосистему внутри проектов, разрабатывая взаимосвязанную и взаимодополняющую инфраструктуру. Маст-хэв наших проектов: супермаркет, фитнес-центр с бассейном, детский центр, ресторан. Выбираем технологичные и долговечные материалы для строительства, что позволяет резидентам экономить время и средства на отделку помещений и делает их жизнь более простой и счастливой. Проектируем эргономичные и продуманные до мелочей пространства: квартиры-трансформеры для разных жизненных сценариев, игровые зоны, разделенные по возрастам, колясочные с системой хранения и душем для собак, удобные локеры-кладовые. Создаем приватные экологичные и зеленые дворовые пространства. Мы ставим в приоритет растения, используем дерево, гальку и песок в игровых и lounge-зонах. Создаем собственную управляющую компанию для сохранения и развития наших проектов, делая жизнь резидентов более комфортной и счастливой. Формируем и развиваем общественные пространства, выходя за пределы своих территорий. Мы высаживаем деревья, создаем места отдыха (bbq-, lounge-зоны) и спорта (скейт-парки, вело- и трейл-пространства).

Насколько мне известно, этот год стал для вас прорывным и в плане признания. «УГМК-Застройщик» стал победителем и лауреатом многих региональных и федеральных строительных рейтингов.

— Действительно, для нас этот год стал рекордным по количеству номинаций и высоких оценок экспертов. Особенно важны показатели федерального и регионального рейтингов новостроек от портала «Единый ресурс застройщика» и ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья». На сегодняшний день этот рейтинг является одним из самых объективных показателей деятельности застройщиков и надежным ориентиром для покупателей, потому что формируется на основе детальной оценки объектов по более чем 100 разных параметров.

В рейтингах «ЕРЗ.РФ» участвуют все наши жилые проекты. ЖК «Макаровский» занимает первое место в федеральном ТОП-листе новостроек, фактически его признали лучшим ЖК страны. Также он еще с прошлого года возглавляет рейтинг новостроек по Свердловской области. ЖК «Нагорный» занял 11-е место в ТОП лучших российских ЖК и поднялся до 3-го места в региональном рейтинге, а район «Изумрудный бор» в ТОП-листе новостроек Свердловской области поднялся с 83-го на 17-е место.

Более того, в этом году «ЕРЗ.РФ» подготовил новый рейтинг лучших застройщиков по потребительским качествам объектов, в котором смогли принять участие только крупные компании, имеющие не менее трех ЖК или объемы текущего строительства не менее 20 тыс. м2. Здесь по Свердловской области мы заняли первое место, а по стране вошли в ТОП-20.

И, наконец, в ноябре ЖК «Макаровский» стал победителем ежегодной региональной премии «Строительный Триумф 2020» как лучший объект бизнес-класса уральской столицы (ЖК «Нагорный» вошел в число финалистов). Всегда есть над чем работать и что улучшать, но оценки жюри уже показывают, что мы все-таки добились определенного стандарта качества, ведь мы — лидеры в самом важном для нас рейтинге — по потребительским качествам проектов.

Мы благодарны экспертам за высокую оценку проектов «УГМК-Застройщик» и работы компании в целом, но самая важная оценка для нас — это оценка покупателей и резидентов наших проектов. «УГМК-Застройщик» всегда старается дать покупателям больше, чем они ожидают получить, и коммерческий успех наших проектов это подтверждает — при сдаче домов у нас, как правило, не остается непроданных квартир, а «глубина бронирования» при запуске продаж достигает 60%.

Но взаимодействие девелопера с резидентами не заканчивается после продажи — мы регулярно измеряем NPS не только по отношению к продуктам, но и по отношению к нашей управляющей компании, которая отвечает за комфорт резидентов после получения ключей от квартиры. Показатель варьируется от 72 до 78% — даже у мировых брендов премиальных марок авто он порой в разы ниже.

Какие у вас планы на следующий год?

— Мы продолжим строительство и развитие наших флагманских проектов: ЖК «Макаровский», «Нагорный», жилого района «Изумрудный бор» и Iset Tower. Сегодня мы понимаем, что проекты состоялись, у них отличные темпы реализации.

Помимо этого в 2021 г. «УГМК-Застройщик» планирует вывести на рынок и новые продукты.

На участке «Екатеринбург Сити» помимо проектирования жилых высотных домов мы начнем строительство гастромолла площадью 28 333 м2. На первом и втором этажах здания будет расположен гастрорынок, рестораны, event-point для проведения различного формата мероприятий, на остальных четырех — помещения свободной планировки. Там можно будет сделать и офис, и салон красоты, и фитнес-клуб, и детскую игровую комнату. Здание получится совершенно особенным — в нем мы предусмотрели несколько интересных архитектурных и дизайнерских решений.

На Хохрякова, 64 мы планируем построить дом элит-класса: полностью из кирпича, с панорамными окнами — за основу возьмем проект элитного дома ЖК «Макаровский» на набережной Исети.

На Октябрьской площади, 5 мы также планируем начать реализацию дома элит-класса.

В планах на 2021 год еще и большой проект комфорт-класса — «Новокольцовский». Сейчас он находится на стадии проектирования.

Также мы запустим два фитнес-клуба с бассейнами — премиальный Encore Fitness и GOLD`S GYM в «Изумрудном бору» и откроем ресторан на набережной Екатеринбурга — в Симановской мельнице.

«УГМК-Застройщик» строит большие планы на 2021 год. Надеемся, в следующем году наши планы претворятся в жизнь и мы сделаем столицу Урала еще лучше, современнее, красивее. Мы благодарим резидентов жилых проектов «УГМК-Застройщик» за их выбор и доверие и желаем всем горожанам здоровья, успехов в проектах, удачи во всех делах, счастья и уюта в доме. С наступающим Новым годом!