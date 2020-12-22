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«Это важно для региона». После долгого конфликта собственников в Полевском запустили завод

«Это важно для региона». После долгого конфликта собственников в Полевском запустили завод
Иллюстрация: DK.RU

Уральский завод горячего цинкования заработал после года простоя. За это время здесь сменили основное оборудование. Инвестиции составили 211 млн руб. Проект поддержали региональные власти.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#ГОСПОДДЕРЖКА#БИЗНЕС

ГК «Уральский завод горячего цинкования» (УЗГЦ) расположен в Полевском. Производство здесь появилось еще в 2012 г.: вначале цинковали продукцию, которую привозили с других предприятий, затем на этой же площадке открыли еще одно предприятие — Уральский завод многогранных опор (УЗМО), который выпускает мачты для сотовой связи и опоры для систем уличного и дорожного освещения.

Через несколько лет стабильной работы УЗГЦ оказался в центре конфликта собственников: производство делили предприниматели из Челябинска и Екатеринбурга. Предприятие много значит для региона, поэтому ситауция вокруг банкротства находилась на контроле у свердловского министра промышленности и науки Сергея Пересторонина. Сотрудники министерства неоднократно принимали участие в совещаниях в администрации Полевского городского округа при обострении конфликта.

Если бы не поддержка властей и личное участие свердловского бизнес-омбудсмена Елены Артюх, мы бы так до сих пор и воевали, наверное, а производство так бы и простаивало, — сказал на открытии цеха горячего цинкования председатель совета директоров «ГК «Уральский завод горячего цинкования» Александр Меньшенин.

Однако этого не случилось: 22 человека поставили подписи под мировым соглашением, что в итоге дало возможность предприятию привлечь финансирование и модернизировать основные мощности.

Договориться со всеми было трудно, еще труднее — соблюсти договоренности. Но собственники понимают, насколько их предприятие важно для области, и делают все, чтобы оно могло работать, — отметила Елена Артюх.

Торжественное открытие завода

Елена Артюх вошла в число тех, кому доверили право перерезать красную ленту на торжественном открытии нового цеха

Процедура цинкования действительно важна и востребована. Как рассказал заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин во время торжественного открытия цеха, ежегодно от коррозии погибает около 25% всех выпущенных металлоизделий.

Вред, причиняемый коррозией, заключается не в потере металла как такового, а в огромной стоимости изделий, разрушаемых коррозией. На замену этих изделий уходят миллиарды. Горячее цинкование увеличивает ресурс изделия до 25 лет, — пояснил важность проекта Игорь Зеленкин.

Уральский завод горячего цинкования стал третьим свердловским предприятием, на котором производится эта операция.

О модернизации оборудования мы задумались несколько лет назад. Сразу понимали, что делать это за свой счет — долго. Конфликт собственников также играл против нас — банки не готовы были рассматривать наше предприятие для кредитования. Мы обратились за поддержкой в региональное министерство инвестиций и развития. Там существует специальный институт, созданный для поддержки инвестпроектов — Агентство по привлечению инвестиций, — рассказывает Вадим Максимкин, генеральный директор завода.

«Это важно для региона». После долгого конфликта собственников в Полевском запустили завод 1

Эта ванная вмещает 400 тонн расплавленного цинка

Ванна горячего цинкования

Металлоконструкции просто помещают в ванну на несколько минут и достают уже блестящими и защищенными от внешних воздействий

Договор о сопровождении проекта с Агентством по привлечению инвестиций подписали в 2019 году. 

Прежде всего мы обеспечили привлечение средств заемного финансирования на это предприятие, — рассказала заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова. 

Как пояснила DK.RU руководитель проекта по сопровождению УЗГЦ в Агентстве по привлечению инвестиций Светлана Татарникова, рассматривали разные варианты льготного кредитования: и по линии Фонда развития моногородов, и программы от Фонда развития промышленности. Также привлекли к участию в проекте лизинговую компанию.

Пандемия, к слову, сыграла на руку заводу: государство запустило программу льготного кредитования под 2% для пострадавшего бизнеса, и после консультаций с Агентством завод смог в течение недели получить этот кредит.

продукция завода

Оцинкованные опоры, которые выпускают в Полевском, используются на автомобильных и железных дорогах по всей стране — от Калининграда до Камчатки. Но только лишь дорогами география и сфера применения опор, выпущенных на Урале, не исчерпывается. Изделия завода есть на военных аэродромах, на базе «Арктический трилистник» архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане, на космодроме «Восточный», на газоперерабатывающих объектах в Сирии. А еще здесь делают мачты для сотовой связи 5G

Для производства опор используются современные высокоточные станки

Для изготовления опор используются и современные высокоточные станки, и ручной труд. В этом производстве занято 70 человек — инженеры и рабочие

Производство многогранных опор

Сами опоры производятся в цехе, который находится буквально в двухстах метрах от цеха горячего цинкования. «Пока меняли оборудование, отдавали цинкование наших опор на аутсорсинг. Логистика занимает много времени и стоит отдельных денег. Запуск собственного горячего цинкования позволит экономить», — рассказал Александр Меньшенин

В ближайшее время цех выйдет на мощность в 1 тыс. тонн оцинкованных изделий в месяц. Проектная мощность предприятия составляет 30 тыс. тонн в год. 

Эти объемы будут востребованы, — уверен замминистра промышленности и науки региона Игорь Зеленкин. — В ближайшее время в регионе намечено строительство многих объектов. Завод будет поставлять оцинкованные металлоконструкции, в том числе для строительства объектов Универсиады, а также на объекты промышленного строительства, которые реализуются на территории региона.

С выходом завода на проектную мощность годовая выручка предприятия  вырастет на 300 млн руб., налоговые отчисления в бюджет составят более 30 млн руб. А еще благодаря новому производству в Полевском добавятся рабочие места.

Сейчас в цехе горячего цинкования работает примерно 60 человек. С увеличением выпуска продукции число сотрудников возрастет до 90 человек, — уточнил Александр Меньшенин.

Предприятие планирует развиваться и дальше — в других направлениях. Сейчас готовится к запуску еще один цех — в нем будут производиться шумозащитные экраны для автомобильных дорог. 

производство шумозащитных экранов

Инвестпроект по запуску этого производства также вели совместно с Агентством по привлечению инвестиций

Областные власти и дальше готовы поддерживать предприятие.

Мы приглашаем руководителей завода рассмотреть возможность стать участником регионального соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Это новая мера господдержки, которая начнет действовать с 1 апреля 2021 г. и предполагает в том числе прямые субсидии для предприятий, — заявила на открытии цеха горячего цинкования заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова.

Производители металлоконструкций отказываться от господдержки не собираются.

Планов у нас много. Можно, конечно, развиваться и за свой счет, но это займет больше времени и сил. С господдержкой получается быстрее и легче. Тем более, в нашем регионе специально созданы структуры, которые знают все программы, предлагаемые для поддержки бизнеса, могут помочь и в переговорах с властями, и с продвижением продукции, — отмечает директор завода.

Автор: Инна Вейн
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