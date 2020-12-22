«Это важно для региона». После долгого конфликта собственников в Полевском запустили завод

Уральский завод горячего цинкования заработал после года простоя. За это время здесь сменили основное оборудование. Инвестиции составили 211 млн руб. Проект поддержали региональные власти.

ГК «Уральский завод горячего цинкования» (УЗГЦ) расположен в Полевском. Производство здесь появилось еще в 2012 г.: вначале цинковали продукцию, которую привозили с других предприятий, затем на этой же площадке открыли еще одно предприятие — Уральский завод многогранных опор (УЗМО), который выпускает мачты для сотовой связи и опоры для систем уличного и дорожного освещения.

Через несколько лет стабильной работы УЗГЦ оказался в центре конфликта собственников: производство делили предприниматели из Челябинска и Екатеринбурга. Предприятие много значит для региона, поэтому ситауция вокруг банкротства находилась на контроле у свердловского министра промышленности и науки Сергея Пересторонина. Сотрудники министерства неоднократно принимали участие в совещаниях в администрации Полевского городского округа при обострении конфликта.

Если бы не поддержка властей и личное участие свердловского бизнес-омбудсмена Елены Артюх, мы бы так до сих пор и воевали, наверное, а производство так бы и простаивало, — сказал на открытии цеха горячего цинкования председатель совета директоров «ГК «Уральский завод горячего цинкования» Александр Меньшенин.

Однако этого не случилось: 22 человека поставили подписи под мировым соглашением, что в итоге дало возможность предприятию привлечь финансирование и модернизировать основные мощности.

Договориться со всеми было трудно, еще труднее — соблюсти договоренности. Но собственники понимают, насколько их предприятие важно для области, и делают все, чтобы оно могло работать, — отметила Елена Артюх.

Елена Артюх вошла в число тех, кому доверили право перерезать красную ленту на торжественном открытии нового цеха

Процедура цинкования действительно важна и востребована. Как рассказал заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин во время торжественного открытия цеха, ежегодно от коррозии погибает около 25% всех выпущенных металлоизделий.

Вред, причиняемый коррозией, заключается не в потере металла как такового, а в огромной стоимости изделий, разрушаемых коррозией. На замену этих изделий уходят миллиарды. Горячее цинкование увеличивает ресурс изделия до 25 лет, — пояснил важность проекта Игорь Зеленкин.

Уральский завод горячего цинкования стал третьим свердловским предприятием, на котором производится эта операция.

О модернизации оборудования мы задумались несколько лет назад. Сразу понимали, что делать это за свой счет — долго. Конфликт собственников также играл против нас — банки не готовы были рассматривать наше предприятие для кредитования. Мы обратились за поддержкой в региональное министерство инвестиций и развития. Там существует специальный институт, созданный для поддержки инвестпроектов — Агентство по привлечению инвестиций, — рассказывает Вадим Максимкин, генеральный директор завода.

Эта ванная вмещает 400 тонн расплавленного цинка

Металлоконструкции просто помещают в ванну на несколько минут и достают уже блестящими и защищенными от внешних воздействий

Договор о сопровождении проекта с Агентством по привлечению инвестиций подписали в 2019 году.

Прежде всего мы обеспечили привлечение средств заемного финансирования на это предприятие, — рассказала заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова.

Как пояснила DK.RU руководитель проекта по сопровождению УЗГЦ в Агентстве по привлечению инвестиций Светлана Татарникова, рассматривали разные варианты льготного кредитования: и по линии Фонда развития моногородов, и программы от Фонда развития промышленности. Также привлекли к участию в проекте лизинговую компанию.

Пандемия, к слову, сыграла на руку заводу: государство запустило программу льготного кредитования под 2% для пострадавшего бизнеса, и после консультаций с Агентством завод смог в течение недели получить этот кредит.

Оцинкованные опоры, которые выпускают в Полевском, используются на автомобильных и железных дорогах по всей стране — от Калининграда до Камчатки. Но только лишь дорогами география и сфера применения опор, выпущенных на Урале, не исчерпывается. Изделия завода есть на военных аэродромах, на базе «Арктический трилистник» архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане, на космодроме «Восточный», на газоперерабатывающих объектах в Сирии. А еще здесь делают мачты для сотовой связи 5G

Для изготовления опор используются и современные высокоточные станки, и ручной труд. В этом производстве занято 70 человек — инженеры и рабочие

Сами опоры производятся в цехе, который находится буквально в двухстах метрах от цеха горячего цинкования. «Пока меняли оборудование, отдавали цинкование наших опор на аутсорсинг. Логистика занимает много времени и стоит отдельных денег. Запуск собственного горячего цинкования позволит экономить», — рассказал Александр Меньшенин

В ближайшее время цех выйдет на мощность в 1 тыс. тонн оцинкованных изделий в месяц. Проектная мощность предприятия составляет 30 тыс. тонн в год.

Эти объемы будут востребованы, — уверен замминистра промышленности и науки региона Игорь Зеленкин. — В ближайшее время в регионе намечено строительство многих объектов. Завод будет поставлять оцинкованные металлоконструкции, в том числе для строительства объектов Универсиады, а также на объекты промышленного строительства, которые реализуются на территории региона.

С выходом завода на проектную мощность годовая выручка предприятия вырастет на 300 млн руб., налоговые отчисления в бюджет составят более 30 млн руб. А еще благодаря новому производству в Полевском добавятся рабочие места.

Сейчас в цехе горячего цинкования работает примерно 60 человек. С увеличением выпуска продукции число сотрудников возрастет до 90 человек, — уточнил Александр Меньшенин.

Предприятие планирует развиваться и дальше — в других направлениях. Сейчас готовится к запуску еще один цех — в нем будут производиться шумозащитные экраны для автомобильных дорог.

Инвестпроект по запуску этого производства также вели совместно с Агентством по привлечению инвестиций

Областные власти и дальше готовы поддерживать предприятие.

Мы приглашаем руководителей завода рассмотреть возможность стать участником регионального соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Это новая мера господдержки, которая начнет действовать с 1 апреля 2021 г. и предполагает в том числе прямые субсидии для предприятий, — заявила на открытии цеха горячего цинкования заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова.

Производители металлоконструкций отказываться от господдержки не собираются.