Олег Тиньков: «Так стоило ли это все полжизни борьбы? Все хотят только денег и подарков»

«Многочисленные родственники лезут из всех щелей, одноклассники, однокашники и друзья детства и отрочества. В 90-х они посыпали тальком попы карапузам, а я надрывал свое пузо. Теперь я — говно».

Олег Тиньков, предприниматель, вошедший в список самых состоятельных бизнесменов страны по версии Forbes, с 2019 года лечится от острой формы лейкемии. Он перенес несколько курсов химиотерапии и операцию по трансплантации костного мозга. Неприятностей добавило и то, что в этом году в США бизнесмена обвинили в неуплате налогов, против него возбудили уголовное дело.

В своем блоге на Facebook бизнесмен задается вопросом о том «надо ли было»:

— Первую половину жизни ты стараешься вылезти из нищеты, не спишь, не лежишь на диване, работаешь по 16 часов, летаешь 2 раза в неделю в Сингапур из Петербурга, чтобы побольше привезти личного аир-карго. Челночишь, рискуешь свободой и жизнью и пытаешься обеспечить свою молодую семью и доказать всем и себе, что ты не «тварь дрожащая, а право имеешь»…

Вообще — ты говно и никому не интересен!

Тяжело, больно, мучительно и напряженно пашешь…

В это время «обыватель» лежит на диване, смотрит программу «Вид» или что там еще, играет с карапузами, и гладит за попку жену…ну и конечно мечтает…. Куда мы без «маниловщины»…

Родственники тебя не понимают, одноклассники/однокашники и просто многочисленные «друзья детства и отрочества» открыто критикуют и не особо хотят иметь дело — странный какой-то, «спекулянт, одно слово».

Проходит 20 лет непрерывной и тяжелой работы мозга и тела, у тебя появляется первый успех…

Вдруг многочисленные «друзья детства», однокашники и родственники всех мастей начинают тебя замечать и вроде, да, «как там у тебя дела? Мы читали, ты молодец»…

И вот… возникает мифическое и прямо заколдованное для обывателя слово: ты — миллиардер, да еще в долларах…

Ты всем теперь интересен, для обывателя ты — вор и жулик, которому случайно повезло, а как еще оправдать собственную лень? Все многочисленные родственники лезут из всех щелей, одноклассники, однокашники и просто «друзья детства и отрочества» вспоминают каждый незначительный эпизод прожитых вместе минут 20-30 лет назад, видят в тебе бога и гения. И, конечно, все вышеуказанные хотят за твой счет, быстро и незатейливо, улучшить свое качество жизни, зачастую совсем даже не плохое по нашим местным стандартам.

90% встреч/звонков и коммуникаций: «От тебя хотят денег и подарков».

Ты, конечно, не даешь, или не даешь в «их понимании». Упс, внимание: ты — опять гавно!

Так стоило ли это всего... эти полжизни борьбы. Тут вспоминается притча про рыбака, который разбогател на торговле рыбой, стал крупнейшим рыботорговцем мира и выкроил наконец время поехать на рыбалку...

Когда в 90-х они посыпали тальком попы карапузам, я надрывал свое пузо.

Стоило ли оно того?

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