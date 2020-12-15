Американский режиссер объяснил свой интерес к уральской АЭС

После посещения Белоярской атомной станции режиссер Оливер Стоун сообщил, что визит на АЭС был связан со съемками документального фильма об атомной энергетике.

Оливер Стоун, американский режиссер, принял участие в передаче «Вечерний Ургант», сообщает JustMedia.ru. Он поделился с ведущим информацией о том, на каких АЭС в России он побывал в последние дни и пояснил, почему его так интересует эта тема.

По словам американца, атомная энергетика позволит в будущем решить одну из экологических проблем Земли — увеличение потребления электроэнергии.

Мы все понимаем, что грядущим поколениям потребуется огромное количество энергии, очень много электричества. И без атомной энергетики эту проблему не решить. Россия — одна из самых продвинутых стран, если не самая продвинутая, в плане атомной энергетики. Ваша страна проделала огромную работу по развитию мирного атома. Вы начали этот путь сразу после Второй мировой. США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. А СССР нашел этой энергии мирное применение, — сказал Стоун.

Помимо Белоярской, режиссер побывал также на атомных электростанциях в Мурманске и Обнинске.

Напомним, на прошлой неделе DK.RU сообщал, что на Урал прилетел Оливер Стоун — известный американский режиссер, сценарист, продюсер.Он автор таких художественных фильмов, как «Взвод», «Прирожденные убийцы», «Лицо со шрамом», «Полуночный экспресс», «Уолл-стрит», «Рожденный четвертого июля», «Дорз», «Александр». Также Стоун выступил автором нескольких документальных фильмов о президентах США Джоне Кеннеди, Ричарде Никсоне и Джордже Буше-младшем. Ему же принадлежит фильм о главе России Владимире Путине, который в Штатах показывал канал Showtime.

Американец настолько проникся доверием к нашей стране, что поставил себе российскую прививку от коронавируса «Спутник V» — об этом режиссер также рассказал в эфире «Вечернего Урганта».