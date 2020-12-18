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Утром нужно браться не за самое трудное, а за то, что принесет облегчение

Утром нужно браться не за самое трудное, а за то, что принесет облегчение
Иллюстрация: pixabay.com

«Съешьте с утра живую лягушку, и до конца дня с вами не произойдет ничего хуже», — сказал Марк Твен. Это очень разумный совет, особенно если немного «подправить» его с учетом современных реалий.

#ЛАЙФХАКИ

Автор блога о продуктивности Крис Бейли рассказал о том, как проводит свое утро, пишет «Идеономика».

Существует один распространенный совет по продуктивности: начинать каждое утро с пресловутой лягушки. Эта идея родилась благодаря Марку Твену, который однажды сказал: «Съешьте с утра живую лягушку, и до конца дня с вами не произойдет ничего хуже».

На основе этой фразы написана книга Брайана Трейси, он говорит, что день нужно начинать с самой сложной задачи из списка, чтобы остаток дня казался легким ветерком.

Мне этот совет нравится, но я немного изменил принцип.Вместо того, чтобы начинать день с самого тяжелого, я каждое утро работаю над тем, что приносит облегчение по окончании.

Чтобы решить, с чего нужно начать, я спрашиваю себя: что из всех дел, которыми я сейчас мог бы заняться, принесет мне больше всего облегчения?

Продуктивность — это не только достижения, но и минимизация сожалений. Решив в первую очередь самую сложную задачу, я гарантирую, что не буду оглядываться на прошедший день, думая о том, что мне нужно было провести или начать его как-то иначе. Я делаю это даже по выходным, задавая себе вопрос о потенциальном облегчении — обычно это тренировка, ремонт дома или работа во дворе.

Эта стратегия отлично работает в наше непредсказуемое время. Как бы ни проходил день, как бы вы себя ни чувствовали, первое, что вы делаете каждый день — это то, чем вы гордитесь (и в результате испытываете облегчение).

Последние несколько недель я по утрам чаще всего пишу. Это заряжает меня энергией, и теперь у меня есть больше времени на писательскую работу, поскольку я меньше езжу в командировки (по крайней мере, пока не допишу следующую книгу). Я наслаждаюсь этим утренним занятием. Я пишу перед тем, как проверить электронную почту, прочитать новости или выключить режим полета на телефоне.

В это время я не всегда пишу хорошо, ведь мой мозг еще затуманен после сна. Написанное не всегда можно опубликовать, я могу не гордиться получившимся текстом, но я всегда рад, что хоть что-то написал.

Умение сконцентрироваться на самой сложной задаче — мощная стратегия повышения продуктивности. Если вы склонны к прокрастинации, то остаток дня покажется вам куда проще при использовании этой стратегии. Но также важно работать над задачами, выполнение которых приносит облегчение, пусть даже в остальном ваш день никуда не годится.

Работайте над тяжелыми задачами, но не забывайте и про то, что пробуждает в вас гордость.

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Автор: Александра Клименко
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