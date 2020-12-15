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Илья Борзенков и его «Старт-фонд» закончили прием «народных» заявок для стартапов

Илья Борзенков и его «Старт-фонд» закончили прием «народных» заявок для стартапов
Иллюстрация: личная страница Ильи Борзенкова

Всего в телеграм-канал фонда поступило 65 идей. Еще две заявки ждут от Свердловского венчурного фонда. Пока эксперты отобрали 15 проектов, из которых деньги получат не более восьми.

#СТАРТАП#ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА#НОВОСТИ

Илья Борзенков опубликовал на своей странице в Facebook список проектов, которые могут претендовать на получение до 1 млн руб. от «Старт-фонда». Лонг-лист выглядит так:

1. Ecopoint (раздельный сбор мусора);

2. Путёвка в матрицу (курсы программирования с профориентацией);

3. Ночь городских инициатив (новый формат);

4. Город 7 районов (авторские маршруты по Екатеринбургу);

5. Гостевая семья (социализация детдомовцев);

6. Игродум (игры вместо гаджетов);

7. Добрый дом (семейная школа);

8. Клуб живой игры (развивающие игры);

9. Supermom (приложение для мам);

10. How2Work (инклюзивный образовательный проект;

11. One-D TV (школьный видеожурнал);

12. Школа фриланса;

13. Мини-мастер (керамические конструкторы);

14. Фитнес 60+ (активность для пожилых);

15. Ярмарка интересов (soft skills для молодёжи);

Как вы видите, мы немного отклонились от образовательной специализации и, если видим потенциал в проекте, то берем его и из смежных социальных сфер, — прокомментировал список Илья Борзенков.

По его словам, следующий этап, который должны пройти претенденты, — представление проекта экспертам (их тоже будет 15-17 человек).

В результате питч-сессии проекты будут расставлены по рейтингу и мы начнем их реализовывать с лучшего по рейтингу и до окончания выделенного бюджета (5 млн руб. в квартал). Думаю, получится профинансировать и реализовать 6-8 проектов. В марте-апреле сбор «народных» идей повторим, — рассказал Борзенков.

Напомним, сбор проектов запустили в конце ноября. Как рассказывал DK.RU,  фонд содействия социальным проектам «Старт-фонд» организовали бизнесмен Илья Борзенков, заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова, исполнительный директор AG Deltaplan Станислав Черный и журналист Маргарита Гордеева.

Цель фонда, по словам основателей, — создать «питательную среду» для неравнодушных людей, социальные инициативы которых сегодня не реализуются по причине недоступности стартового финансирования или организационных сложностей; стать для перспективных социальных проектов стартовой площадкой, своего рода социальным НИИ, где эти проекты разрабатываются, апробируются и запускаются в серию».

Автор: Инна Вейн
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