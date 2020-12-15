Илья Борзенков и его «Старт-фонд» закончили прием «народных» заявок для стартапов

Всего в телеграм-канал фонда поступило 65 идей. Еще две заявки ждут от Свердловского венчурного фонда. Пока эксперты отобрали 15 проектов, из которых деньги получат не более восьми.

Илья Борзенков опубликовал на своей странице в Facebook список проектов, которые могут претендовать на получение до 1 млн руб. от «Старт-фонда». Лонг-лист выглядит так:

1. Ecopoint (раздельный сбор мусора);

2. Путёвка в матрицу (курсы программирования с профориентацией);

3. Ночь городских инициатив (новый формат);

4. Город 7 районов (авторские маршруты по Екатеринбургу);

5. Гостевая семья (социализация детдомовцев);

6. Игродум (игры вместо гаджетов);

7. Добрый дом (семейная школа);

8. Клуб живой игры (развивающие игры);

9. Supermom (приложение для мам);

10. How2Work (инклюзивный образовательный проект;

11. One-D TV (школьный видеожурнал);

12. Школа фриланса;

13. Мини-мастер (керамические конструкторы);

14. Фитнес 60+ (активность для пожилых);

15. Ярмарка интересов (soft skills для молодёжи);

Как вы видите, мы немного отклонились от образовательной специализации и, если видим потенциал в проекте, то берем его и из смежных социальных сфер, — прокомментировал список Илья Борзенков.

По его словам, следующий этап, который должны пройти претенденты, — представление проекта экспертам (их тоже будет 15-17 человек).

В результате питч-сессии проекты будут расставлены по рейтингу и мы начнем их реализовывать с лучшего по рейтингу и до окончания выделенного бюджета (5 млн руб. в квартал). Думаю, получится профинансировать и реализовать 6-8 проектов. В марте-апреле сбор «народных» идей повторим, — рассказал Борзенков.

Напомним, сбор проектов запустили в конце ноября. Как рассказывал DK.RU, фонд содействия социальным проектам «Старт-фонд» организовали бизнесмен Илья Борзенков, заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова, исполнительный директор AG Deltaplan Станислав Черный и журналист Маргарита Гордеева.

Цель фонда, по словам основателей, — создать «питательную среду» для неравнодушных людей, социальные инициативы которых сегодня не реализуются по причине недоступности стартового финансирования или организационных сложностей; стать для перспективных социальных проектов стартовой площадкой, своего рода социальным НИИ, где эти проекты разрабатываются, апробируются и запускаются в серию».