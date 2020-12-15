Два детсада, четыре школы и новые улицы. Что построят на бюджетные деньги в 2021 году

Алексей Бирюлин, вице-мэр Екатеринбурга, курирующий строительство, на итоговой пресс-коференции по рынку недвижимости озвучил планы мэрии по бюджетной стройке на 2021 год.

Пресс-конференция касалась как итогов текущего года, так и планов на будущее. Алексей Бирюлин рассказал, что в 2020 г. администрация Екатеринбурга приняла несколько объектов социально-культурной инфраструктуры. Подрядчики на бюджетные деньги возвели:

школу в микрорайоне Солнечный;

школу в Академическом;

пристрой к школе в Краснолесье, который можно рассматривать, как еще один корпус учебного заведения;

два детских сада — на ул. Славянской (Химмаш) и ул. Тенистой (Широкая речка);

два корпуса музея «Эрмитаж-Урал» на Вайнера;

городскую больницу № 1 на Декабристов.

Также, по словам Бирюлина, мэрия приняла два участка улично-дорожной сети: въезд к зданию МЧС на Радищева и отрезок улицы Горького у штаб-квартиры РМК.

До конца года чиновник пообещал запустить еще несколько участков общей протяженностью 2,1 км. В микрорайоне Солнечный должны открыть для транспорта участок Золотистого бульвара, в Академическом ул. Анатолия Мехренцева — от Павла Шаманова до Академика Сахарова. Также должны достроить часть дороги между Академическим и Широкой Речкой — от Рябинина до Суходольской.

Кроме того, до 31 декабря рабочие завершат второй этап реконструкции Макаровского моста — движение будет открыто по отремонтированной старой части моста. В следующем году строители займутся благоустройством сооружения, — заявил вице-мэр.

Планы на 2021 год немаленькие. Как рассказал Бирюлин, по заказу горадминистрации подрядчики должны сдать в эксплуатацию шесть социальных объектов и пять участков улично-дорожной сети. В частности вице-мэр презентовал такие объекты:

школа № 80 на Уралмаше, ул. Калинина 26а (1000 мест);

школа в микрорайоне Пионерский в квартале Блюхера — Уральская — Советская — Парковый (550 мест);

пристрой к школе № 167 на Эльмаше, ул. Фрезеровщиков, 84а (600 мест);

пристрой к лицею № 173 на Народной Воли, 21 (400 мест);

детский сад в 26 квартале Академического (300 мест);

детский сад № 2 в Солнечном (250 мест).

Новые дороги в 2021 г. появятся только в Академическом. Там введут в строй:

улицу Чкалова — от Краснолесья до Академика Сахарова;

улицу Рябинина — от Академика Сахарова до реки Патрушиха;

улицу Академика Парина — от Рябинина до Вильгельма де Геннина;

3-й этап улицы Амундсена — от Академика Сахарова до ЕКАД;

2-й этап улицы Академика Сахарова — от Чкалова до Амундсена.

Как ранее писал DК.RU, депутаты в первом чтении утвердили бюджет Екатеринбурга на 2021 г., в котором пришлось сократить расходы на социальную сферу. В следующем году бюджет города будет дефицитным: доходы городской казны составят 47,2 млрд руб., расходы — 48,8 млрд руб., дефицит — 1,6 млрд руб. В планах постепенное снижение дефицита: если в будущем году он составит 7,1%, то в 2022 г. показатель должен уменьшиться до 6,8%, а в 2023 — до 5,9%. Доходы в это время предполагаются на уровне 44,7 млрд руб. и 41,2 млрд руб., расходы — 46,4 млрд руб. и 42,8 млрд руб. соответственно.

В бюджете на следующие годы заложено меньше денег на строительство новых школ и дорог, но при этом он все равно останется социально-ориентированным. В частности, в 2021 г. 53,6% расходов потратят на образование, 7,6% — на социальную политику. Согласно документу, на муниципальную программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях» в 2021 г. заложено 2,25 млрд руб. В последующие годы расходы будут также снижены: в 2022 г. на программу заложено 1,89 млрд руб., в 2023 г. — 1,25 млрд руб.