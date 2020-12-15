Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 16.12
73,44
89,18
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

ПСБ провел онлайн-форум по финансовой грамотности «Просто Капитал»

ПСБ провел онлайн-форум по финансовой грамотности «Просто Капитал»
Иллюстрация: ПСБ

11 и 12 декабря ПАО «Промсвязьбанк» провел онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал», Более 400 тыс. слушателей получили актуальную информацию об управлении личными финансами.

Онлайн-форум «Просто Капитал» оказался полезным и познавательным для людей с совершенно разными потребностями и знаниями в сфере финансовой грамотности.

Являясь открытой образовательной онлайн-площадкой, форум предоставил возможности для обмена опытом, новых знакомств, а также для формирования осознанности принимаемых финансовых решений. Участники получали важную информацию на мастер-классах в безопасном формате, — сказал руководитель блока малого и среднего бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов.

Программа форума включала в себя четыре трека, которые были разделены по глубине знаний в сфере финансов: профессиональный трек, трек для начинающих, трек для продвинутых и трек для подростков. Спикерами форума стали представители ПСБ, федеральных ведомств и руководители регионов, а также сотрудники и основатели компаний в сфере электронной и розничной торговли, деловых, общественных и спортивных организаций и др.

В первый день в рамках профессионального трека состоялась пленарная сессия «МСБ в 2021: пути восстановления и возврата к росту», а также мастер-классы по цифровым сервисам для бизнеса, финансовой грамотности для новых предпринимателей и пр. На сессии «Самозанятые: преимущества и перспективы» обсуждались аспекты работы в этом статусе. Во второй день начинающие узнали, как управлять семейным бюджетом, грамотно планировать пенсию, где безопасно хранить деньги и как уберечься от мошенников. Трек для продвинутых научил грамотно инвестировать, как решить жилищный вопрос, как выгодно использовать кредиты и господдержку. Подросткам на соответствующем треке рассказали, как грамотно ставить цели и планировать свое финансовое будущее, как самому заработать на карманные расходы и какая профессия будет финансово востребована в будущем.

Кроме того, для гостей форума были проведены увлекательные онлайн-викторины, на которых каждый участник смог проверить свои знания в финансах, а самые высокие в рейтинге ответов получили ценные призы от ПСБ.

Архив видеозаписей со всех треков и презентационные материалы спикеров форума станут доступны с 16 декабря на сайте prostokapital.ru.

Участниками онлайн-форума «Просто капитал» смогли стать предприниматели и частные клиенты ПСБ, которые раньше обслуживались в Связь-Банке. После присоединения к ПСБ им стали доступны все преимущества от работы с технологичным и надежным государственным банком, включая современные и выгодные сервисы цифрового банкинга, торгового эквайринга, онлайн-кредитования и онлайн-факторинга, выпуск цифровых бизнес-карт, льготные кредиты в рамках программ господдержки.

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «С 9 до 18 мы видим мониторы всех сотрудников. Это не про контроль. Это про выживаемость»«С 9 до 18 мы видим мониторы всех сотрудников. Это не про контроль. Это про выживаемость»
  • AstraZeneca покупает производителя лекарств от редких болезней за $39 млрдAstraZeneca покупает производителя лекарств от редких болезней за $39 млрд
  • Место женщины снова на кухне? Коронавирус уничтожил результаты борьбы за равенство половМесто женщины снова на кухне? Коронавирус уничтожил результаты борьбы за равенство полов
  • «Евраз» заплатил буддистам за перенос храма. Они потратили деньги и требуют новый договор«Евраз» заплатил буддистам за перенос храма. Они потратили деньги и требуют новый договор
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.