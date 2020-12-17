«С каждым годом гайки закручиваются все сильнее». Что принесет бизнесу 2021 год

«С учетом прогнозируемого Минфином дефицита бюджета в 2020 г. в размере 4,7 трлн руб. и дефицитом в 2021 г. в размере 2,7 трлн руб. нужно быть наивным человеком, чтобы думать об ослаблении контроля».

Алексей Башков, руководитель аутсорсинговой компании «А-Финанс»:

— В 2021 году в налоговом законодательстве произойдут важные изменения, которые коснутся практически всех видов деятельности. Так, традиционно с нового года меняются форматы отчетности, это важно помнить бухгалтеру, готовящему отчетность для контролирующих органов, а именно:

1) С 2020 г. упраздняются декларации по транспортному налогу, по земельному налогу и сведения о среднесписочной численности, т.е. подавать эти отчеты в 2021 г. за 2020 г. уже не нужно.

2) Обновлена форма декларации по налогу на имущество, декларация для физических лиц 3-НДФЛ, форма 4-ФСС, подаваемая в Фонд социального страхования.

3) Будут объединены отчеты 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. Кстати, важно не забыть, что уже с отчетности за 4 квартал 2020 г. по новым формам следует представить декларации по налогу на прибыль и НДС.

Помимо форм отчетности изменения коснутся и КБК в платежках. Бухгалтеру, осуществляющему платежи, нужно внимательно отслеживать данные изменения, чтобы после не пришлось «искать потерянные платежи в казначействе».

Разумеется, нововведений гораздо больше, но большинство из них затрагивает специфические операции и отдельные категории налогоплательщиков.

Самое важное событие 2021 г. — это, конечно же, отмена ЕНВД, в связи с его отменой изменены условия работы на «упрощенке» и патентной системе налогообложения. Так, например, для предпринимателей применяющих ЕНВД в 2020 г. и переходящих на иные режимы налогообложения, предусмотрены специальные правила в течение первых месяцев работы на новом режиме. Увеличены лимиты для применения УСН, добавлены новые виды деятельности на патенте, появилась возможность уменьшать стоимость патента на сумму уплаченных фиксированных страховых взносов предпринимателя и т.д.

Если у вас ООО, то логичным будет переход на «упрощенку», что касается базы определения налога (с выручки или с прибыли), то необходимо предварительно посчитать, что будет выгоднее как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения административных рисков и затрат, связанных с учетными функциями.

Если у вас ИП, то выбор встанет между патентом и УСН (аналогично ООО). Важно заметить, что не всегда патент будет выгоднее — есть виды деятельности, на которых стоимость годового патента может превысить сумму налога, рассчитанного при применении УСН. Помимо этого, применение ПСН имеет ряд существенных ограничений. При этом предпринимателю важно уметь прогнозировать свою деятельность на год вперед, ведь от того, будет ли он развиваться или нет, каковы суммы потенциально возможного дохода, может зависеть его выбор о применении налогового режима.

Тотальное обеление

Каждый новый год начинается для бизнеса с размышлений о грядущих налоговых проверках. Сложно назвать период времени, когда налоговый контроль ослабевал. «Гайки закручиваются» все сильнее с каждым годом, и это касается не только работы налогового органа. С учетом прогнозируемого Минфином дефицита бюджета в 2020 г. в размере 4,7 трлн руб. или 4,4% ВВП и дефицитом в 2021 г. в размере 2,7 трлн руб. или 2,4% ВВП, нужно быть очень наивным человеком, чтобы думать об ослаблении контроля. И даже несмотря на принятое решение ФНС о продлении моратория на плановые проверки в отношении малого бизнеса до конца 2021 г., налоговые органы на местах будут изыскивать способы «пополнения бюджета» за счет подконтрольных им налогоплательщиков.

Уже сейчас, под конец 2020-го, количество камеральных налоговых проверок увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 10-15%, а по «ощущениям» практикующих бухгалтеров — минимум вполовину. И значительно меньшее количество выездных налоговых проверок в 2020 г. успешно компенсируется сбором документов и различных данных в рамках статей 93 и 93.1 НК РФ, что, по сути, является способом налогового контроля.

По его результатам налогоплательщикам предлагают «добровольно-принудительно» уменьшить расходы и вычеты и уплатить налоги по «подозрительным», с точки зрения ФНС, операциям. Поэтому снижение количества выездных налоговых проверок вовсе не означает ослабление налогового контроля. Этому будет способствовать также введение с 2021 г. новой формы налогового контроля — оперативный контроль, который подразумевает проверку непосредственно при фиксации расчетов и проверка полноты выручки при использовании ККТ.

Государство путем практически тотального контроля доходов и расходов (через ФНС, банки и другие ведомства) и постоянного ужесточения законодательства (не только налогового) вынуждает бизнес работать «в белую», вот только учитывает ли государство, что тем самым оно значительно подавляет предпринимательскую инициативу?

Если говорить в общем, то следующий год для бизнеса вряд ли будет менее нервным. Негатив режима самоизоляции первой половины 2020 г. с локдауном в различных секторах экономики, пришедшая вторая волна коронавируса и продолжающееся падение доходов граждан и бизнеса во второй половине 2020 г. обязательно скажутся на состоянии экономики в 2021 г.

Платежеспособность населения и привычное потребление будут восстанавливаться не один год, об этом говорят многие эксперты. Тренд на «удаленку» сохранится и в следующем году, кто-то «уйдет в онлайн» там, где это возможно, многие, кто не сможет перестроиться, должны будут либо диверсифицировать свои ресурсы и активы, либо «сжаться» до точки безубыточности.

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