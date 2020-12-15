Почти половина россиян занимают должность, которая не соответствует их навыкам

«Государство или работодатели либо недополучают в производительности труда, либо переплачивают за обучение невостребованным компетенциям». Чаще всего виной этому низкая мобильность граждан.

45% трудящихся россиян оказались в «квалификационной яме», то есть их компетенции избыточны или недостаточны для работы, которую они выполняют. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчет «Как смягчить несоответствие трудовых навыков современным требованиям» консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

Квалификационная яма — это понятная и ожидаемая характеристика для рынка труда в любой стране мира. В России этот показатель довольно высок и составляет порядка 45%. Это означает, что многие работники недостаточно реализуют себя на работе, а государство или работодатели либо недополучают в производительности труда, либо переплачивают за обучение невостребованным компетенциям, — говорится в отчете.

В России также довольно низкий уровень безработицы и высокий уровень «трудовой бедности». Согласно исследованию, чаще всего это обусловлено низкой социальной и профессиональной мобильностью трудящихся: страна занимает 81-е место в международном индексе социальной мобильности и 106-е — в индексе географической мобильности.

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Устранение проблемы «квалификационной ямы» в России может обеспечить дополнительный прирост темпов роста ВВП не менее чем на 1% в год. Тот факт, что сейчас навыки работников не соответствуют современным требованиям, приводит к дополнительному «налогу» в 6% из-за потери производительности труда. К концу 2020 г. потери могут составить уже 11% мирового ВВП, считают в BCG.

Впрочем, для борьбы с пандемией правительства принимают меры, которые помогают бороться с квалификационной ямой: запуск цифровых платформ по переобучению и подбору кадров, удаленное развитие навыков с помощью онлайн-образования и ряд других.

Ранее The Boston Consulting Group оценивали численность попавших в «квалификационную яму» в России в 30 млн человек. Не могут найти подходящего сотрудника на открытую вакансию 45% работодателей. В 27% компаний приходят работать люди, у которых нет ни одного навыка, указанных в описании вакансии. Самостоятельно получить необходимые умения готовы только 28% работников в мире.