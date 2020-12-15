Владимир Черкашин покидает уральский СберБанк

Председателя правления Уральского банка СберБанка России Владимир Черкашин переходит в центральный аппарат на должность советника президента банка, сообщает пресс-служба Сбера.

Владимир Черкашин, возглавлял уральское подразделение Сбербанка в течение 20 лет.

За это время он обеспечил лидерство [банка] по основным направлениям бизнеса, а также провел несколько организационных трансформаций, — говорится в сообщении Сбера.

Как рассказали DK.RU в пресс-службе Сбера, в центральном аппарате Владимир Черкашин сосредоточится на наставничестве новых региональных руководителей банка, в том числе — назначенных председателей.

Новым главой Уральского Сбербанка станет Дмитрий Суховерхов — ранее он руководил дальневосточным филиалом. Под его руководством на территории Дальнего Востока выстроено качественное сотрудничество с клиентами всех сегментов по развитию цифровизации.

В 2015 году Владимир Черкашин стал победителем премии «Человек года». Вручая награду, президент Свердловского областного союза промышлеников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский сказал:

Я знаю этого человека 20 лет, и всегда удивляюсь тому, как в нем совмещаются, на первый взгляд, несочетаемые качества: жесткость крупного руководителя, огромные энциклопедические знания ученого, простота и порядочность просто хорошего человека и гражданина. Все мы понемногу живы благодаря Сбербанку России и этому замечательному человеку.

В 2019 г. Владимир Черкашин вошел в число «Людей Эпохи». Это проект «Делового квартала», в котором были названы имена 50 главных людей Урала — тех, кто приложил максимум усилий для развития Свердловской области в 1994-2019 гг. Экспертный совет, в который вошли представители бизнеса, власти, экономических вузов и ведущих СМИ, назвал Владимира Черкашина «Человеком Эпохи» в номинации «Финансы».

Владимир Черкашин имеет различные награды. Он награжден орденом Дружбы (2001), Золотым Почетным знаком отличия Сбербанка России (2004), Почетной грамотой Губернатора Свердловской области (2005), орденом Почета (2009), Знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 3-й степени (2011), почетной грамотой Правительства Российской Федерации (2011).