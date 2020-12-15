Во взрослом возрасте мозг отторгает знания, это физиология. Что делать?
Человеку никогда ранее не нужно было учиться во взрослом возрасте. Сейчас времена изменились, но мозг живет по старым правилам. Как наладить химические реакции и справиться с природой.
Эндрю Губерман, нейробиолог из Стэнфордского университета, пояснил, в чем особенности обучения во взрослом возрасте. По его словам, две вещи, сложные, но крайне эффективные, стоит освоить всем, что хочет получить новые знания и навыки.
Ученый уверен, что наш мозг не предрасположен к обучению во взрослом возрасте, но его можно заставить. Дело в том, что химические процессы, происходящие в мозге, позволяют с легкостью усваивать новое когда мы дети, и начинают мешать во взрослом возрасте.
Мать-природа создала нас, чтобы мы учились тому, что нам нужно знать, воспроизводили это и умирали, — говорит Губерман.
Наш мозг заточен на то, чтобы выполнять уже знакомые функции. Несмотря на это, научиться новому можно во взрослом возрасте — просто это не так легко и органично. Губерман назвал два необходимых шага для обучения во взрослом возрасте.
Будьте предельно сосредоточены
«Если вы хотите учиться и менять работу вашего мозга во взрослом возрасте, вам необходимо сосредоточиться и уделять этому больше внимания. Этого не избежать», — предупреждает нейробиолог.
Мозг должен получить сигнал, что ему нужно что-то освоить, тело начинает выделять адреналин. Человек же начинает волноваться из-за этого, чувствует себя дискомфортно. На этом этапе многие люди и сдаются.
Качественно отдыхайте
Для того, чтобы закрепить результаты обучения, мозгу нужно высвободить другое химическое вещество, ацетилхолин. Для этого нужно дать ему качественно отдохнуть.
«Многие изменения в этих структурах мозга происходят во время глубокого сна, — объясняет Губерман. — Это также происходит в периоды дремоты и неглубокого сна. Или даже когда люди сознательно расслабляются, не сосредотачиваясь на чем-то конкретном».
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