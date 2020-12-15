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Во взрослом возрасте мозг отторгает знания, это физиология. Что делать?

Во взрослом возрасте мозг отторгает знания, это физиология. Что делать?
Иллюстрация: pixabay.com

Человеку никогда ранее не нужно было учиться во взрослом возрасте. Сейчас времена изменились, но мозг живет по старым правилам. Как наладить химические реакции и справиться с природой.

#ОБРАЗОВАНИЕ#ЛАЙФХАКИ

Эндрю Губерман, нейробиолог из Стэнфордского университета, пояснил, в чем особенности обучения во взрослом возрасте. По его словам, две вещи, сложные, но крайне эффективные, стоит освоить всем, что хочет получить новые знания и навыки.

Ученый уверен, что наш мозг не предрасположен к обучению во взрослом возрасте, но его можно заставить. Дело в том, что химические процессы, происходящие в мозге, позволяют с легкостью усваивать новое когда мы дети, и начинают мешать во взрослом возрасте.

Мать-природа создала нас, чтобы мы учились тому, что нам нужно знать, воспроизводили это и умирали, — говорит Губерман.

Наш мозг заточен на то, чтобы выполнять уже знакомые функции. Несмотря на это, научиться новому можно во взрослом возрасте — просто это не так легко и органично. Губерман назвал два необходимых шага для обучения во взрослом возрасте.

Будьте предельно сосредоточены

«Если вы хотите учиться и менять работу вашего мозга во взрослом возрасте, вам необходимо сосредоточиться и уделять этому больше внимания. Этого не избежать», — предупреждает нейробиолог.

Мозг должен получить сигнал, что ему нужно что-то освоить, тело начинает выделять адреналин. Человек же начинает волноваться из-за этого, чувствует себя дискомфортно. На этом этапе многие люди и сдаются.

Качественно отдыхайте

Для того, чтобы закрепить результаты обучения, мозгу нужно высвободить другое химическое вещество, ацетилхолин. Для этого нужно дать ему качественно отдохнуть.

«Многие изменения в этих структурах мозга происходят во время глубокого сна, — объясняет Губерман. — Это также происходит в периоды дремоты и неглубокого сна. Или даже когда люди сознательно расслабляются, не сосредотачиваясь на чем-то конкретном».

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Автор: Александра Клименко
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