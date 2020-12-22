Почему нужно успеть открыть ИИС до Нового года

Новый год уже в пути, а значит, стоит поторопиться открыть индивидуальный инвестиционный счет. Особенно, если есть желание получить приятный подарок.

Почему не стоит медлить с открытием ИИС, пояснила исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Екатеринбурге Наталья Цимахович:

Налоговый вычет уже в следующем году

Возможность получить налоговый вычет — главный подарок тем, кто открыл индивидуальный инвестиционный счет. Можно выбирать: получить вычет по итогам инвестиций (не ранее чем через три года) с полученного дохода, или получать вычет с внесенной суммы ежегодно. Внести, в принципе, можно любую сумму, хоть миллион, но государство все равно рассчитает вычет с суммы в 400 тысяч рублей в год.

Вариант с вычетом на взносы подойдет для инвестора с небольшим капиталом при постепенном инвестировании. За счет вычета за три года в дополнение к инвестиционному доходу может набраться вполне приличная сумма.

Лучше всего открыть ИИС сейчас, до наступления нового года. Если успеть внести деньги на счет до январских праздников, то уже в начале года можно получить налоговый вычет. По закону, налоговый вычет рассчитывается исходя из той суммы, которую владелец ИИС внес на счет в течение календарного года. Например, если клиент открывает счет и инвестировует 100 тысяч рублей в 2019 году, то подавать документы на вычет можно в 2020 году и позднее (можно подать декларацию за три предыдущих года), если же взнос был сделан в 2020 году, то получить вычет можно в 2021 году… И так далее.

Трехлетний срок для вычета

Открытие ИИС на потом не стоит откладывать, даже если в данный момент свободных средств нет. Одно из обязательных условий для получения налогового вычета: он открывается минимум на три года. Причем, отсчет трех лет начинается не с того дня, когда инвестор вносит деньги, а с даты открытия счета. Поэтому, например, можно открыть счет сейчас, а деньги внести в следующем году. Или же инвестировать постепенно в течение года.

Открыв ИИС, допустим, в декабре этого года и вложив деньги через год, воспользоваться ими можно будет уже не через три, а через два года. Хотя инвестиции, как правило, подразумевают долгосрочное вложение денег (три – пять лет), но бывают ситуации, когда средства могут потребоваться для чего-то оперативно. Законодательство не запрещает инвестору забрать деньги, внесенные на ИИС, но вот с правом на льготы придется расстаться.

Открыть ИИС можно в управляющей компании. Выбирая, где открыть ИИС, следует обратить особое внимание на репутацию и надежность выбранной компании — лучше не рисковать и довериться проверенным брендам. Это важно, потому что вложения идут минимум на три года, при этом деньги на ИИС государство, в отличие от вкладов, не страхует.

Управляющая компания взимает комиссию за услуги по управлению портфелем. Управляющие компании, предлагая свои стратегии ИИС, раскрывают так называемую ожидаемую доходность. По сути, это показатель, рассчитанный на основе сложных математических формул, и указывающий, какую доходность с наибольшей вероятностью может получить инвестор, вкладывая в те или иные бумаги. В стратегиях ИИС, предполагающих инвестиции в облигации, это может быть 7% и выше в зависимости от состава портфеля и стратегии управления. Предполагаемая доходность стратегии ИИС, основанной на инвестициях в акции, может быть существенно выше, но и волатильность такого портфеля будет выше. В разные периоды стоимость купленных бумаг может значительно меняться.

Все эти нюансы необходимо учитывать при выборе стратегии. Поэтому, прежде чем открывать счет и вносить деньги, лучше всего пообщаться с консультантом, который поможет определить ваши инвестиционные цели, склонность к риску и подобрать подходящую стратегию ИИС.