«Новый вызов». УрФУ запустил десять новых программ повышения квалификации

Новые курсы ориентированы на сотрудников вузов и высокотехнологичных предприятий, которые участвуют в программах непрерывного образования.

Уральский федеральный университет запустил десять программ повышения квалификации для сотрудников российских вузов и высокотехнологичных предприятий. По программам будут готовить специалистов, которые учувствуют в системе непрерывного обучения. Заместитель проректора по проектному обучению и дополнительному профессиональному образованию Валентина Овчинникова рассказала:

Программы необходимы, чтобы организовать образовательный процесс с учетом внедрения дистанционных и проектных форматов обучения, а также с учетом особенностей построения инклюзивного образования. Они сформированы с целью того, чтобы у преподавателей появились необходимые компетенции для эффективного построения образовательных программ как в основном образовательном процессе, так и в дополнительном образовании и повышении квалификации на предприятиях.

В рамках программ повышения квалификации рассказывают о современных образовательных технологиях, о применении цифровых платформ в обучении, особенностях возрастной психологии, системах кадровой подготовки на предприятиях и прочем. Есть и программы, которые проходят в формате стажировки:

Они ориентированы на профессорско-преподавательский и административно-управленческий персонал университетов. Благодаря таким программам сотрудники лучше понимают набор компетенций, который будет необходим при формировании образовательных программ для подготовки специалистов технических предприятий. Кроме того, курс позволяет организовать диалог между представителями ведущих предприятий отрасли и сотрудниками университетов, — подчеркнула Валентина Овчинникова.

Также в рамках курсов есть программы обучения, направленные на развитие института наставничества на предприятиях:

Одна программа рассказывает про совершенствование института наставничества на производстве. Вторая программа, реализуемая совместно с Академией Ростеха, ориентирована на развитие школы наставничества при организации, подготовку и развитие кроссфункциональных команд. Это новый вызов, когда в команду входят специалисты с разных профессий, и им нужно получить общий результат, — добавила Валентина Овчинникова.

Продолжительность каждого курса — 72 академических часа (или две недели). Программы проходят в формате вебинаров, онлайн-курсов и завершаются выполнением проектных задач, тестов и домашних заданий.

Курсы повышения квалификации проходят в рамках проекта «Проведение подготовки научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования» федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование в 2020 году».