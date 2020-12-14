Население Среднего Урала сокращается

В Свердловской области продолжается увеличиваться естественная убыль населения. Число умерших в этом году превысило число родившихся на 15,4 тысяч человек.

За первые 10 месяцев 2020 г. в Свердловской области родилось 36 722 человек, а умерло 52 202 человека, естественная убыль населения составила 15,4 тыс. человек. Годом ранее эта цифра составляла 9,2 тыс. человек. Такие данные приводит Свердловскстат. Число браков за год сократилось с 24,9 тыс. до 20,6 тыс. Сократилось и количество разводов — с 16,9 тыс. до 14,7 тыс.

При этом, если посмотреть статистику за месяц, то окажется, что ежемесячная убыль населения за год также выросла. В частности, в октябре 2020 г. естественная убыль населения в Свердловской области составила 2 460 человек, а в прошлом октябре этот показатель составлял всего 960 человек, напоминает JustMedia.

При этом, как писал DK.RU, в этом году естественная убыль населения по сравнению с 2019 г. растет. В январе-июле 2020 г. естественная убыль населения в России выросла более чем на 30% год к году, составив 316,3 тыс. человек против 209,7 тыс. за январь-июль 2019 г., говорится в оперативном докладе Счетной палаты за январь-сентябрь 2020 г. Ведомство Алексея Кудрина оценивает демографическую обстановку в этом году как неблагоприятную: в 78 регионах рождаемость упала, одновременно в 62 субъектах РФ возросло число умерших.

Из-за убыли населения и роста смертности число занятых в экономике в сентябре 2020 г. сократилось почти на 1,6 млн человек год к году — до 70,5 млн. При этом выросла и безработица — до 4,8 млн человек в сентябре 2020 г. по сравнению с 3,4 млн годом ранее. Уровень безработицы к сентябрю достиг максимума с 2012 года – 6,3%, сообщал DK.RU.