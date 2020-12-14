Структура банка друга Путина купила винзавод «Массандра». Почти по стартовой цене

Крупнейший винный завод Крыма приобрела структура банка «Россия». Ранее крымские общественники называли начальную цену приватизации заниженной, считали, что торги готовят под единственного покупателя.

Покупателем старейшего и крупнейшего крымского винного завода «Массандра» стала компания «Южный проект» — дочерняя структура банка «Россия». Она приобрела актив за 5,327 млрд руб. — это цена, близкая к стартовой, следует из сообщения Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым. Начальная цена «Массандры» составила 5,3 млрд руб. Причем в 3,6 млрд руб. были оценены 100% уставного капитала предприятия, остальная часть пришлось на 220 земельных участков общей площадью 104,8 га.

Претендента на приватизацию «Массандры» было всего два: кроме «Южного проекта» им стала компания «Эстейт Групп», которая была зарегистрирована в октябре 2020 г., ее уставный капитал 10 тыс. руб.

Кадастровая стоимость сельхозугодий «Массандры» составляет около 100 тыс. руб. за гектар. Участки под жилую застройку в том же районе стоят до 400 тысяч рублей за сотку. Из 8,8 тыс. гектар земли «Массандры» 8,7 тыс. переданы компании в аренду на 49 лет. Замминистра сельского хозяйства республики Крым Сергей Петелин говорил, что застроить арендованные земли жилыми домами или объектами иного назначения невозможно.

В подвалах «Массандры» более 1 млн бутылок коллекционного вина, которые также перейдут покупателю.

Ряд общественников и политиков Крыма ранее настаивал, что стоимость предприятия занижена: одну только коллекцию элитных вин «Массандры» можно оценить в десятки миллионов долларов. Сделка готовится под определенного покупателя, которого больше интересует земля на Южном побережье полуострова, чем виноторговля, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Госсовете Крыма.

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