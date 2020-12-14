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Структура банка друга Путина купила винзавод «Массандра». Почти по стартовой цене

Структура банка друга Путина купила винзавод «Массандра». Почти по стартовой цене
Автор фото: Vadim Indeikin. Иллюстрация: www.panoramio.com/photo/65023883

Крупнейший винный завод Крыма приобрела структура банка «Россия». Ранее крымские общественники называли начальную цену приватизации заниженной, считали, что торги готовят под единственного покупателя.

#НОВОСТИ

Покупателем старейшего и крупнейшего крымского винного завода «Массандра» стала компания «Южный проект» — дочерняя структура банка «Россия». Она приобрела актив за 5,327 млрд руб. — это цена, близкая к стартовой, следует из сообщения Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым. Начальная цена «Массандры» составила 5,3 млрд руб. Причем в 3,6 млрд руб. были оценены 100% уставного капитала предприятия, остальная часть пришлось на 220 земельных участков общей площадью 104,8 га. 

Претендента на приватизацию «Массандры» было всего два: кроме «Южного проекта» им стала компания «Эстейт Групп», которая была зарегистрирована в октябре 2020 г., ее уставный капитал 10 тыс. руб. 

Кадастровая стоимость сельхозугодий «Массандры» составляет около 100 тыс. руб. за гектар. Участки под жилую застройку в том же районе стоят до 400 тысяч рублей за сотку. Из 8,8 тыс. гектар земли «Массандры» 8,7 тыс. переданы компании в аренду на 49 лет. Замминистра сельского хозяйства республики Крым Сергей Петелин говорил, что застроить арендованные земли жилыми домами или объектами иного назначения невозможно.

В подвалах «Массандры» более 1 млн бутылок коллекционного вина, которые также перейдут покупателю.

Ряд общественников и политиков Крыма ранее настаивал, что стоимость предприятия занижена: одну только коллекцию элитных вин «Массандры» можно оценить в десятки миллионов долларов. Сделка готовится под определенного покупателя, которого больше интересует земля на Южном побережье полуострова, чем виноторговля, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Госсовете Крыма.

Николай Шамалов больше не акционер банка «Россия» после развода сына с дочерью Путина

Основным акционером банка «Россия» является Юрий Ковальчук, близкий знакомый президента Владимира Путина.
Автор: Андрей Пермяков
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