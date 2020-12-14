В рамках ИННОПРОМ Онлайн пройдет дискуссия по развитию отрасли ВИЭ в регионах России

15 декабря на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ состоится онлайн-трансляция сессии «Возобновляемая энергетика России: драйвер для развития экономики регионов».

Соорганизатором мероприятия выступает Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

Приглашенные эксперты спрогнозируют развитие возобновляемой энергетики в России в течение ближайших десяти лет, обсудят, как возобновляемая энергетика представлена в отдельных регионах России, оценят перспективы индустриального кластера ВИЭ в регионах, изменения инвестиционного климата и состав участников сектора до 2035 года.

Кроме того, Ассоциация развития возобновляемой энергетики представит детали формирования нового рейтинга развития ВИЭ в регионах. Зрители ИННОПРОМ Онлайн узнают о значимости нового рейтинга АРВЭ и о сроках публикации.

Сессия начнется в 12:00 по московскому времени, просмотр доступен для всех желающих по ссылке.

Спикеры сессии:

Валерий Селезнев , первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по энергетике;

, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по энергетике; Алексей Жихарев , директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики, партнер Vygon Consulting;

, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики, партнер Vygon Consulting; Кимал Юсупов , генеральный директор ООО «Вестас Рус»;

, генеральный директор ООО «Вестас Рус»; Дмитрий Боровиков , вице-президент по стратегии, управлению производственным портфелем и трейдингу ПАО «Фортум»;

, вице-президент по стратегии, управлению производственным портфелем и трейдингу ПАО «Фортум»; Михаил Молчанов , генеральный директор ООО «Солар Системс»;

, генеральный директор ООО «Солар Системс»; представители Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минпромторга России;

представители правительств Ульяновской, Астраханской и Ростовской областей.