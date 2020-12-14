Скиньте начальство с шеи. Как обозначить границы и не говорить о работе после 18.00

С переходом на работу из дома разделить личное и рабочее время для многих стало еще сложнее. Но способ объяснить коллегам и начальству, что вы не раб есть. Вот несколько нехитрых способов.

Руководители часто уверены, что в условиях удаленной работы могут дергать сотрудников в любое время суток. С этим нужно бороться, пишет «Идеономика».

Найти золотую середину между работой и отдыхом — это особое искусство даже в самые обычные времена. В Германии для этого есть слово feierabend, которое переводится как «конец рабочего дня». Оно описывает точный период, когда начинается время отдыха. В условиях работы из дома провести эту грань часто крайне сложно.

Исследование, опубликованное в Journal of Occupational Health Psychology, показало, что грубые рабочие письма вредны для вашего здоровья, а их становится все больше во время локдауна. К тому же мы проводим гораздо больше времени перед экранами. Согласно последним данным Ofcom, 27,9 млн человек, то есть 88% взрослого онлайн-населения, посетили почтовый сервис в сентябре, что на 1,5 млн больше, чем в январе. А количество людей, просматривающих новости, выше, чем за тот же период в предыдущие два года.

Как же перестать работать в 18.00? Бескомпромиссный вариант — выключить ноутбук, телефон, выйти из всех рабочих приложений и спрятаться на диване с пледом, не интересуясь, что за бой идет в рабочих чатах. Наверное, не стоит делать так каждый день.

Благотворительная организация по охране психического здоровья Mind рекомендует настроить «рабочий» и «личный» логины для ноутбука, чтобы мысленно разделять эти два пространства. Гарвардский институт здоровья предлагает сотрудникам блокировать рабочую электронную почту на определенный период времени. Плагин Boomerang, который можно использовать как для Gmail, так и для Outlook, помогает настроить определенный график, когда беспокоящие вас письма не отображаются в папке «Входящие».

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В реальности все не так просто. Slack и Microsoft Teams показывают, когда сотрудник «активен», Google Docs хранит хронологические записи обновлений документов, а страшная посинечшая галочка WhatsApp выдает вас коллегам, когда вы не отвечаете на их «срочное» сообщение.

Работодатели также находят все более творческие способы контролировать ваш день. Во время пандемии резко выросли продажи программного обеспечения для наблюдения за сотрудниками. Поначалу такая шпионская тактика вызывала бурю негодования, но сейчас это уже скорее норма.

Есть способы затуманить руководству глаза. Есть приложения, типа Presence Scheduler, которые показывают, будто вы активны в Slack, даже если это совсем не так. Пользователи iPhone могут избавиться от «синей галочки» в WhatsApp, отключив уведомления о прочтении сообщения. Можно настроить Gmail, Slack и Twitter так, чтобы уведомления о новых сообщениях не приходили на телефон, и просматривать рабочие сообщения только на рабочем месте.

Видя мгновенное подтверждение того, что сообщение было получено, вы предполагаете, что адресат должен ответить так же быстро, — говорит специалист по поведению Памела Рутледж, объясняя, почему, не получив ответ, люди чувствуют себя недооцененными.

К сожалению, ни один способ избежать работы не приносит такого удовлетворения, как игнорирование начальства. Более качественное планирование рабочего дня теоретически означает, что вас не нужно контролировать, считает основатель консалтинговой компании Digital Detoxing Мартин Толкс.

«Проблема в том, как руководители распоряжаются нашим временем, — говорит он. — Лидеры, как правило, занимают руководящие должности без какой-либо специальной подготовки. Они не слишком вникают в наши реалии, поэтому сотрудник сам должен планировать свой день. Так люди чувствуют, что могут выполнять свою работу, и им не обязательно постоянно обмениваться сообщениями или отвлекаться».

Лучший рождественский подарок, который люди могут себе сделать — это будильник, — говорит он. — Если не использовать в качестве будильника телефон, то с утра не угодишь в водоворот социальных сетей и избежишь соблазна сразу же ответить на какое-нибудь письмо.

Кроме того, нет недостатка в мобильных приложениях, повышающих продуктивность работы. Одни стремятся перестроить всю вашу трудовую жизнь, как, например, Flora, которая удаляет любые поводы для отвлечения. У этого приложения уже более двух миллионов пользователей. Другие подталкивают вас в правильном направлении. Habit Tracker для Android отслеживает ваши привычки, позволяя избавиться от плохих — например, смотреть сериалы в 11 утра каждый день, — и сконцентрироваться на работе, а Todoist собирает ежедневные задачи и сроки в одно приложение, интегрированное с Gmail, Slack и Alexa.

Но, в конце концов, использовать телефон, чтобы держаться подальше от телефона — это весьма непродуктивно. Самый надежный способ установить рабочие границы — просто поговорить об этом со своим начальником.

Люди опасаются, что в мире, где есть постоянный риск потерять работу, их посчитают не очень сознательными, но на самом деле только вы сами можете определить, как проходит ваш день, — говорит Джеральдин Галлахер, основательница коучинговой фирмы ECC. — Человеку приходится определять свои границы, но сделать это труднее, чем можно ожидать.

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