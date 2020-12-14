«Вера в чудо чудесное сильно сидит в печенках. Поймите, простые решения не работают»

«Как проще всего больше зарабатывать? Пойти учиться с гарантированным трудоустройством! Как проще всего построить отношения? Разместить анкету на сайте знакомств! Но эти пути — явный зашквар». МНЕНИЕ.

Дмитрий Волошин, основатель проекта «OTUS. Онлайн-образование», пишет:

— Интересное дело: около 80% женщин из русской части «Тиндер» указывают в анкетах, что ищут серьезные отношения. Для сравнения, в Европе такой процент около 20. Откуда информация? ОБС. То есть, одна бабка сказала. В роли бабки выступил один из менеджеров этой компании, с которым я недавно поимел знакомство. Я не знаю, правда это или нет, но это и не важно. Важно другое: приложение для one night stand используется не очень по назначению. Почему? Мое мнение: лень и поиск быстрых решений. И это очень сильно похоже на то, что я вижу на образовательном рынке.

Действительно, как проще всего больше зарабатывать? Пойти учиться с гарантированным трудоустройством! Как проще всего построить отношения? Разместить анкету на сервисе знакомств! И пусть первый и второй пути — явный зашквар, даже интуитивно понимаемый. Зато просто, быстро, относительно дешево. Вера в чудо чудесное и успешный успех настолько сильно сидит в печенках, что этим пользуются инфоцыгане. В случае с обучением — напрямую. В случае с «Тиндером» — косвенно. Знаете, сколько народу пасется вокруг сервисов знакомств? Какие там крутятся бабки?

Мне год назад написала женщина, просила помочь. Ее развело так называемое агентство. Схема следующая: женщине пишут, что ей заинтересовался богатый и состоявшийся мужчина. Приглашают ее как бы на собеседование. Дальше впаривают все подряд: курсы по личностному росту, коучинг гармоничных отношений, женский эмоциональный интеллект и т.п. В итоге минус 1,5 миллиона, что явно не предел. Я спросил эту женщину, поинтересовался, зачем она там разместила анкету. Она ответила в ключе «А где еще?». Мол, в театры мужики не ходят, на танцы тоже, на регатах одни девушки. Вот только «Тиндер» и остается.

Я думаю, это странное рассуждение, лично я бы действовал по-другому. Во-первых, составил бы портрет ЦА. Скажем, средне или хорошо зарабатывающий мужчина, 40 примерно лет, разведен, пара детей, города миллионники, хобби — компьютерные игры и хайкинг, ведет здоровый образ жизни. Дальше попытался бы понять, что ему интересно. Понятно, что экзистенциальные вещи, все же взрослый уже. Потом — карьера, что-то менеджерское, видимо. Отношения между людьми, но мягенько. И чуток про воспитание и педагогику (см. дети). Tone of voice — полемический, рассуждающий.

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Дальше я бы заморочился с контентом. Или сам бы писал, предварительно поучившись. Или нанял бы кого. В первые полгода я бы целился в 1000-2000 читателей, критерий эффективности — количество комментариев к постам. Мне же нужно лояльное сообщество, верно? Через год чисто на контенте, без рекламы, только на репостах, довел бы аудиторию до 5000. По площадкам: только соцсети, без инсты и ютуба, точно не телега. По контентой сетке: 2-3 поста в неделю по 2000-3000 знаков. Потестил бы серии постов, чтобы ждали продолжения. В общем, обозримая задача.

Какая вероятность, что из этого сообщества я вытащу одного интересного мне и перспективного с точки зрения отношений мужчину? Я бы оценил ее как 75-85%. То есть за год почти гарантировано можно найти одного по профилю, описанному выше. Какая вероятность найти по этому же профилю в «Тиндере» за год? Думаю, около 10% от силы. Но это же еще и куча времени, рисков, разочарований. Почему же все так происходит? Почему же профиль в Тиндере вместо последовательной работы по поиску отношений? Я думаю, что это тяга к простым решениям. К чуду. Как гарантированное трудоустройство.

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